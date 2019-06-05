Cadena SER: Мбаппе хочет покинуть «ПСЖ». У него плохие отношения с Неймаром

Интересно , а у кого с Неймаром хорошие отношения ? Видно же , что мальчик очень высокого мнения о себе, но пока ни одну команду к успеху не привёл.
Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе намерен уйти из клуба.
По информации Cadena SER, 20-летний футболист недоволен тем, что главный тренер команды Томас Тухель не доверил ему исполнять пенальти в течение сезона. В результате француз не выиграл «Золотую бутсу» и потерял 1,5 миллиона евро дохода.
Кроме того, у Мбаппе плохие отношения со своим партнером по атаке Неймаром.
Как утверждает источник, несколько недель назад отец форварда провел в Цюрихе встречу с кем-то очень важным в мировом футболе.
- Мбаппе перешел в «ПСЖ» из «Монако» в 2017 году.
- В минувшем сезоне футболист провел за парижан 43 матча, забил 39 голов и сделал 17 результативных передач.
- Контракт нападающего рассчитан до 2023 года.
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