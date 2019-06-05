Cadena SER: Мбаппе хочет покинуть «ПСЖ». У него плохие отношения с Неймаром

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе намерен уйти из клуба.

По информации Cadena SER, 20-летний футболист недоволен тем, что главный тренер команды Томас Тухель не доверил ему исполнять пенальти в течение сезона. В результате француз не выиграл «Золотую бутсу» и потерял 1,5 миллиона евро дохода.

Кроме того, у Мбаппе плохие отношения со своим партнером по атаке Неймаром.

Как утверждает источник, несколько недель назад отец форварда провел в Цюрихе встречу с кем-то очень важным в мировом футболе.