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    Cadena SER: Мбаппе хочет покинуть «ПСЖ». У него плохие отношения с Неймаром

    Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе намерен уйти из клуба.

    По информации Cadena SER, 20-летний футболист недоволен тем, что главный тренер команды Томас Тухель не доверил ему исполнять пенальти в течение сезона. В результате француз не выиграл «Золотую бутсу» и потерял 1,5 миллиона евро дохода.

    Кроме того, у Мбаппе плохие отношения со своим партнером по атаке Неймаром.

    Как утверждает источник, несколько недель назад отец форварда провел в Цюрихе встречу с кем-то очень важным в мировом футболе.

    • Мбаппе перешел в «ПСЖ» из «Монако» в 2017 году.
    • В минувшем сезоне футболист провел за парижан 43 матча, забил 39 голов и сделал 17 результативных передач.
    • Контракт нападающего рассчитан до 2023 года.

    Источник: Cadena SER

    Испанская национальная радиостанция. Наиболее слушаемая радиостанция общего профиля в стране, которая насчитывает около четырех миллионов слушателей.

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    Комментарии17
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      Рейтинг: +292

      Alekxei Z. 55 минут назад

      Интересно , а у кого с Неймаром хорошие отношения ? Видно же , что мальчик очень высокого мнения о себе, но пока ни одну команду к успеху не привёл.

      0
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      Рейтинг: +7143

      Cules2013 > Alekxei Z. 36 минут назад

      - выиграл ЛЧ с Барсой, забил гол в финале
      - был капитаном сборной Бразилии и помог ей выиграть золото Олимпийских игр

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      Рейтинг: +7143

      Cules2013 1 час назад

      Сложно сказать, насколько источник достоверный. Мбаппе хочет уйти из ПСЖ, это 100%, у него уже сейчас есть амбиции выиграть ЛЧ и выступать за сильнейшие клубы мира, к коим ПСЖ не относился никогда. у него уже есть звание чемпиона мира, причём заслуженное, тащил команду, а не числился в запасе. Но, не верю, что его отпустят этим летом. Он и сам говорил, что хочет уйти, но сейчас это не вариант. Основным претендентом считался Реал, но он уже взял Йовича и Азара, так что крайне маловероятно, а другие были не так конкретны в своих предложениях.

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      Рейтинг: +60

      dilshod79 > Cules2013 45 минут назад

      В другом ресурсе вышел новость о том что, переговоры по Азару зашли в тупик.Может Реал переключилься на Мбаппе, а Азар свободным агентом следующем году.

      1
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      Рейтинг: +2092

      Pourport 1 час назад

      Топи в "Реал" в связке с Азаром просто ядерная смесь выйдет!)

      1
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      Рейтинг: +983

      altezzik 1 час назад

      Мбаппе молодой еще, не успел еще понять, что женщине в споре лучше уступать.

      1
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      Рейтинг: +2606

      woyser 1 час назад

      Он уже давно перерос этот клуб.

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      Рейтинг: +3462

      la verdad 1 час назад

      Отличный вывод: не бил пенальти «и в результате не выиграл золотую бутсу» :) А если бы ПСЖ ни одного пенальти в сезоне не бил? Кто бы тогда был виноват?)))

      1
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      Рейтинг: +957

      Александр52 2 часа назад

      Играть надо как Месси в одной команде, там где родился. Начнёшь менять, а он (Мбампе) уже менял, результат только просядет. Футбол это стабильность и статистика, это коллектив, трибуны, аура, намоленность. Неймар уже наделал ошибок, теперь этот сынок туда же. Вот так рушатся мифы, а таланты уничтожают свою карьеру.

      0
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      Рейтинг: +2092

      Pourport > Александр52 1 час назад

      Если он заюниорил в итальянской "Пьяченца" скажем,но сам дорос до ТОПа аля "Ливер" или "Барса",например,ему теперь преданно хавать копейки и смотреть на намоленность секторов Пьяченцы?!)

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      Рейтинг: +1258

      ухоженный крокодил 3 часа назад

      2 петуха в команде, это много.

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      Рейтинг: +3462

      la verdad > ухоженный крокодил 1 час назад

      Тебя на этом сайте много.

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      Рейтинг: +12988

      DOCTOR PENALTY 3 часа назад

      Зато у Кававни отношения с Неймаром просто отличные.

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      Рейтинг: +1457

      SarJr 3 часа назад

      Про золотую бутсу, мне кажется, +5 голос с пенальти ничего бы не изменили. А про неймара, так писали же что они вообще чуть ли не кореши и хотят всегда играть вместе. Дичь какой то короче

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