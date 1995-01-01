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    «Бавария» опровергла информацию о переходе Сане

    «Бавария» отреагировала на слухи, согласно которым вингер «Манчестер Сити» Лерой Сане решил перейти в мюнхенский клуб.

    «Сегодняшние новости о том, что Лерой Сане решил присоединиться к «Баварии», не соответствуют действительности», – говорится в заявлении клуба.

    Сообщалось, что «Бавария» заплатит за 23-летнего немца более 100 миллионов евро. Позднее появилась информация, что манкунианцы оценили игрока в 150-160 миллионов.

    • Сане выступает за «Сити» с 2016 года.
    • За три сезона немец забил 39 голов и сделал 45 ассистов в 133 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 100 миллионов евро.

    Источник: Официальный твиттер «Баварии»

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