«Бавария» опровергла информацию о переходе Сане

«Бавария» отреагировала на слухи, согласно которым вингер «Манчестер Сити» Лерой Сане решил перейти в мюнхенский клуб.
«Сегодняшние новости о том, что Лерой Сане решил присоединиться к «Баварии», не соответствуют действительности», – говорится в заявлении клуба.
Сообщалось, что «Бавария» заплатит за 23-летнего немца более 100 миллионов евро. Позднее появилась информация, что манкунианцы оценили игрока в 150-160 миллионов.
- Сане выступает за «Сити» с 2016 года.
- За три сезона немец забил 39 голов и сделал 45 ассистов в 133 матчах.
- Его рыночная стоимость – 100 миллионов евро.