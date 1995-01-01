«Бавария» опровергла информацию о переходе Сане

«Бавария» отреагировала на слухи, согласно которым вингер «Манчестер Сити» Лерой Сане решил перейти в мюнхенский клуб.

«Сегодняшние новости о том, что Лерой Сане решил присоединиться к «Баварии», не соответствуют действительности», – говорится в заявлении клуба.

Сообщалось, что «Бавария» заплатит за 23-летнего немца более 100 миллионов евро. Позднее появилась информация, что манкунианцы оценили игрока в 150-160 миллионов.