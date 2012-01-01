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    «Тоттенхэм» хочет купить Бруну Фернандеша

    «Тоттенхэм» поборется с «Манчестер Юнайтед» за полузащитника «Спортинга» Бруну Фернандеша.

    Как сообщает O Jogo, лондонский клуб уже предложил за португальского хавбека 45 миллионов евро, но получил отказ.

    Ожидается, что в ближайшее время «Тоттенхэм» улучшит предложение по трансферу 24-летнего футболиста.

    • В прошлом сезоне Фернандеш провел за «Спортинг» 53 матча, забил 32 гола и сделал 18 результативных передач.
    • Его контракт с клубом рассчитан до 2023 года.
    • Рыночная стоимость игрока – 55 миллионов евро.

    Источник: O Jogo

    Португальская ежедневная спортивная газета, выпускается с февраля 1985 года.

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      VVadic 22 минуты назад

      55 заплятят Спортингу после продажи Эриксена Атлетико!

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