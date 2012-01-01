«Тоттенхэм» хочет купить Бруну Фернандеша

«Тоттенхэм» поборется с «Манчестер Юнайтед» за полузащитника «Спортинга» Бруну Фернандеша.

Как сообщает O Jogo, лондонский клуб уже предложил за португальского хавбека 45 миллионов евро, но получил отказ.

Ожидается, что в ближайшее время «Тоттенхэм» улучшит предложение по трансферу 24-летнего футболиста.