«Тоттенхэм» хочет купить Бруну Фернандеша

55 заплятят Спортингу после продажи Эриксена Атлетико!
«Тоттенхэм» поборется с «Манчестер Юнайтед» за полузащитника «Спортинга» Бруну Фернандеша.
Как сообщает O Jogo, лондонский клуб уже предложил за португальского хавбека 45 миллионов евро, но получил отказ.
Ожидается, что в ближайшее время «Тоттенхэм» улучшит предложение по трансферу 24-летнего футболиста.
- В прошлом сезоне Фернандеш провел за «Спортинг» 53 матча, забил 32 гола и сделал 18 результативных передач.
- Его контракт с клубом рассчитан до 2023 года.
- Рыночная стоимость игрока – 55 миллионов евро.