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    ABC: «Реал» не продаст Бэйла дешевле 65 миллионов

    «Реал» хочет заработать на трансфере вингера Гарета Бэйла не менее 65 миллионов евро, сообщает ABC.

    По информации источника, мадридцы рассчитывают продать игрока в один из клубов АПЛ.

    Ранее 30-летний валлиец был близок к переходу в «Цзянсу Сунин», но «Реал» не устроил размер предложения из Китая.

    • Бэйл перешел в «Реал» из «Тоттенхэма» в 2013 году за 101 миллион евро.
    • Всего футболист провел за мадридскую команду 231 матч, забил 102 гола и сделал 65 результативных передач.
    • Его контракт с клубом рассчитан до июня 2022 года.
    • Трансферное окно в АПЛ закрывается 8 августа.

    Источник: ABC

    Испанская ежедневная газета. Выпускается с 1903 года. Аудитория в твиттере - 1,71 миллиона подписчиков.

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