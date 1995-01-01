ABC: «Реал» не продаст Бэйла дешевле 65 миллионов

«Реал» хочет заработать на трансфере вингера Гарета Бэйла не менее 65 миллионов евро, сообщает ABC.

По информации источника, мадридцы рассчитывают продать игрока в один из клубов АПЛ.

Ранее 30-летний валлиец был близок к переходу в «Цзянсу Сунин», но «Реал» не устроил размер предложения из Китая.