ABC: «Реал» не продаст Бэйла дешевле 65 миллионов

А какую зарплату он хочет?
«Реал» хочет заработать на трансфере вингера Гарета Бэйла не менее 65 миллионов евро, сообщает ABC.
По информации источника, мадридцы рассчитывают продать игрока в один из клубов АПЛ.
Ранее 30-летний валлиец был близок к переходу в «Цзянсу Сунин», но «Реал» не устроил размер предложения из Китая.
- Бэйл перешел в «Реал» из «Тоттенхэма» в 2013 году за 101 миллион евро.
- Всего футболист провел за мадридскую команду 231 матч, забил 102 гола и сделал 65 результативных передач.
- Его контракт с клубом рассчитан до июня 2022 года.
- Трансферное окно в АПЛ закрывается 8 августа.
Источник: ABC
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