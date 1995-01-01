Transfer Merkezi: Лодыгин подпишет 2-летний контракт с «Газиантепом»

Удачи и успеха Лодыгину в Турции , мне всегда нравился этот вратарь , по моему он просто попал в "чёрную полосу" в Зените , да и заставляет себя уважать его решение не сидеть на лавке в Зените за большие деньги , как делают у нас очень многие, а пусть за меньшие деньги , но играть в футбол.
Бывший голкипер «Зенита» Юрий Лодыгин продолжит карьеру в чемпионате Турции.
Как сообщает Transfer Merkezi, 29-летний игрок прошел медицинское обследование в «Газиантепе». Россиянин заключит с клубом двухлетнее соглашение.
- Лодыгин выступал за петербуржцев с 2013-го по лето 2019 года.
- В составе «Зенита» вратарь провел 164 матча и пропустил 157 голов, став двукратным чемпионом России.
- Также голкипер защищал цвета греческих «Ксанти», «Эордаикоса» и «Олимпиакоса».
Источник: Твиттер Transfer Merkezi
Турецкий сайт о футбольных трансферах, созданный в 2012 году. На страницу Transfer Merkezi в твиттере подписано 239,3 тысячи человек.