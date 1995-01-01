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    Transfer Merkezi: Лодыгин подпишет 2-летний контракт с «Газиантепом»

    Бывший голкипер «Зенита» Юрий Лодыгин продолжит карьеру в чемпионате Турции.

    Как сообщает Transfer Merkezi, 29-летний игрок прошел медицинское обследование в «Газиантепе». Россиянин заключит с клубом двухлетнее соглашение.

    • Лодыгин выступал за петербуржцев с 2013-го по лето 2019 года.
    • В составе «Зенита» вратарь провел 164 матча и пропустил 157 голов, став двукратным чемпионом России.
    • Также голкипер защищал цвета греческих «Ксанти», «Эордаикоса» и «Олимпиакоса».

    Источник: Твиттер Transfer Merkezi

    Турецкий сайт о футбольных трансферах, созданный в 2012 году. На страницу Transfer Merkezi в твиттере подписано 239,3 тысячи человек.

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    Сегодня, 16:27
    Комментарии3
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      Рейтинг: +4164

      hevbn 28 47 минут назад

      Удачи и успеха Лодыгину в Турции , мне всегда нравился этот вратарь , по моему он просто попал в "чёрную полосу" в Зените , да и заставляет себя уважать его решение не сидеть на лавке в Зените за большие деньги , как делают у нас очень многие, а пусть за меньшие деньги , но играть в футбол.

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      Рейтинг: +462

      Cromathaar 1 час назад

      Предыдущая новость о "Газиантепе": "27 января 2017: Голкипер «Газиантепа» забил гол в свои ворота, празднуя отраженный пенальти"

      0
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      Рейтинг: -944

      Ашет Арбузян > Cromathaar 1 час назад

      символично

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