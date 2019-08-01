Агент Джорджевича: «Лука может перейти в «Локомотив». Клубы контактируют по этому вопросу»

Джорджевич это самый переоцененный вместе с Дзюбой игрок ! Таких , как Джорджевич у нас ТЫСЯЧИ !
Футбольный агент Игорь Глушевич, представляющий интересы нападающего «Зенита» Луки Джорджевича, не исключил вероятность перехода черногорца в «Локомотив».
«Лука может перейти в «Локомотив»? Да, действительно, такой вариант возможен. Правда, никто из «Локомотива» со мной не связывался. Клубы контактируют между собой», – сказал Глушевич.
- 25-летний игрок выступает за петербуржцев с 2012 года. За это время «Зенит» четырежды отдавал его в аренду – «Твенте», «Сампдории», «Понферрадине» и тульскому «Арсеналу».
- За «Арсенал» в прошлом сезоне форвард провел 27 матчей, забил девять голов и сделал шесть результативных передач.
- Контракт футболиста с «Зенитом» рассчитан до лета 2020 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость Джорджевича в 4 миллиона евро.