Агент Джорджевича: «Лука может перейти в «Локомотив». Клубы контактируют по этому вопросу»

Футбольный агент Игорь Глушевич, представляющий интересы нападающего «Зенита» Луки Джорджевича, не исключил вероятность перехода черногорца в «Локомотив».

«Лука может перейти в «Локомотив»? Да, действительно, такой вариант возможен. Правда, никто из «Локомотива» со мной не связывался. Клубы контактируют между собой», – сказал Глушевич.