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    Агент Джорджевича: «Лука может перейти в «Локомотив». Клубы контактируют по этому вопросу»

    Футбольный агент Игорь Глушевич, представляющий интересы нападающего «Зенита» Луки Джорджевича, не исключил вероятность перехода черногорца в «Локомотив».

    «Лука может перейти в «Локомотив»? Да, действительно, такой вариант возможен. Правда, никто из «Локомотива» со мной не связывался. Клубы контактируют между собой», – сказал Глушевич.

    • 25-летний игрок выступает за петербуржцев с 2012 года. За это время «Зенит» четырежды отдавал его в аренду – «Твенте», «Сампдории», «Понферрадине» и тульскому «Арсеналу».
    • За «Арсенал» в прошлом сезоне форвард провел 27 матчей, забил девять голов и сделал шесть результативных передач.
    • Контракт футболиста с «Зенитом» рассчитан до лета 2020 года.
    • Transfermarkt оценивает стоимость Джорджевича в 4 миллиона евро.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 13:44
    Комментарии10
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    • ...
      Рейтинг: +2724

      САДЫЧОК 4 минуты назад

      Джорджевич это самый переоцененный вместе с Дзюбой игрок ! Таких , как Джорджевич у нас ТЫСЯЧИ !

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1062

      den161 11 минут назад

      ну и пусть бы играл в арсенале, сейчас гляди и помог бы с нефтчи...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +81

      Фантомас 67 11 минут назад

      Замена Фарфану наверное?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1405

      andrej-lucevich 17 минут назад

      хороший игрок, жаль, что ему не дали сыграть за Зенит...

      0
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      ...
      Рейтинг: +2724

      САДЫЧОК > andrej-lucevich 3 минуты назад

      Чем , он хорош ? Обычный худой игрок , да еще и иностранец !

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7023

      parevg 25 минут назад

      Это будет взаимо выгодно. Локо нужен нападающий, а игроку стабильность а не постоянные аренды.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1523

      baden69 37 минут назад

      Луку продавать нужно, т.к. при наличии Дзюбы, Азмуна, Дриусси и, возможному приходу Малкома, шансов выйти на поле у него практически не будет, а ему нужно играть, ведь игрок неплохой... Да и пока за него хоть что-то можно взять, ведь уже зимой он сможет вести переговоры с другими клубами, а следующим летом уйти вообще бесплатно.

      1
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      Рейтинг: +110

      Давид59 > baden69 23 минуты назад

      Может ещё Кокоша подгребёт

      0
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      Рейтинг: +916

      Томик 38 минут назад

      Хорошая возможность заиграть.

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      Рейтинг: +4264

      Агасфер 1 час назад

      Это его спасёт.Который год болтается по арендам.

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