Хеведес: «Предпочел бы, чтобы Шюррле перешел в «Локомотив»

Защитник «Локомотива» Бенедикт Хеведес заявил, что не рад переходу полузащитника Андре Шюррле в «Спартак».

«Лично я предпочел бы, чтобы Андре перешел в «Локомотив». Хотел бы видеть его в нашей команде. Но он выбрал «Спартак», так что теперь встретимся где-нибудь в Москве или уже в качестве соперников на футбольном поле», — сказал Хеведес.

В среду «Спартак» объявил о переходе Шюррле в московский клуб на правах годичной аренды. Ранее сообщалось, что красно-белые могут выкупить футболиста за 8 миллионов евро.