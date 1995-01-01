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    Хеведес: «Предпочел бы, чтобы Шюррле перешел в «Локомотив»

    Защитник «Локомотива» Бенедикт Хеведес заявил, что не рад переходу полузащитника Андре Шюррле в «Спартак».

    «Лично я предпочел бы, чтобы Андре перешел в «Локомотив». Хотел бы видеть его в нашей команде. Но он выбрал «Спартак», так что теперь встретимся где-нибудь в Москве или уже в качестве соперников на футбольном поле», — сказал Хеведес.

    В среду «Спартак» объявил о переходе Шюррле в московский клуб на правах годичной аренды. Ранее сообщалось, что красно-белые могут выкупить футболиста за 8 миллионов евро.

    • Хеведес и Шюррле – друзья. Футболисты стали чемпионами мира 2014 года в составе сборной Германии.
    • На счету Шюррле 57 встреч в составе сборной Германии и 22 забитых мяча.

    Источник: «Рейтинг букмекеров»

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