Геркус: «В России два суперклуба – «Спартак» и «Зенит»

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус назвал главные топ-клубы российской Премьер-лиги.

«Спартак» – это суперклуб. У нас в стране таких два – «Зенит» и «Спартак». Все остальные пока существенно меньше. Поэтому и внимания болельщиков гораздо меньше. Это следствие их популярности», — сказал Геркус.

Ранее Геркус рассказал о том, как уходил с должности в московском клубе и об отношениях с главным тренером команды Юрием Семиным.