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    Геркус: «В России два суперклуба – «Спартак» и «Зенит»

    Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус назвал главные топ-клубы российской Премьер-лиги.

    «Спартак» – это суперклуб. У нас в стране таких два – «Зенит» и «Спартак». Все остальные пока существенно меньше. Поэтому и внимания болельщиков гораздо меньше. Это следствие их популярности», — сказал Геркус.

    Ранее Геркус рассказал о том, как уходил с должности в московском клубе и об отношениях с главным тренером команды Юрием Семиным.

    • С лета 2016 по декабрь 2018 года Геркус занимал в «Локомотиве» должность президента и генерального директора.
    • В сезоне-2017/18 железнодорожники выиграли золотые медали РПЛ.

    Источник: Metaratings.ru

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    Сегодня, 08:30
    Комментарии1
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      Рейтинг: +287

      dik_fransis 5 минут назад

      посмотрим как эти"супер" клубы выступят в европе-что то мне подсказывает что очередной раз обсерутся!!!

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