Геркус: «В России два суперклуба – «Спартак» и «Зенит»

посмотрим как эти"супер" клубы выступят в европе-что то мне подсказывает что очередной раз обсерутся!!!
Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус назвал главные топ-клубы российской Премьер-лиги.
«Спартак» – это суперклуб. У нас в стране таких два – «Зенит» и «Спартак». Все остальные пока существенно меньше. Поэтому и внимания болельщиков гораздо меньше. Это следствие их популярности», — сказал Геркус.
Ранее Геркус рассказал о том, как уходил с должности в московском клубе и об отношениях с главным тренером команды Юрием Семиным.
- С лета 2016 по декабрь 2018 года Геркус занимал в «Локомотиве» должность президента и генерального директора.
- В сезоне-2017/18 железнодорожники выиграли золотые медали РПЛ.