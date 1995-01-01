Audi cup. «Тоттенхэм» обыграл «Баварию» в серии пенальти 

«Тоттенхэм» обыграл «Баварию» в финале Audi cup. Основное время завершалось со счетом 2:2, серия пенальти – со счетом 6:5.

Audi Cup. Финал

Тоттенхэм (Англия) – Бавария (Германия) – 2:2 (2:2; 6:5 по пенальти)

Голы: 1:0 – Ламела, 19; 2:0 – Эриксен, 59; 2:1 – Арп, 61; 2:2 – Дэвис, 82.

«Тоттенхэм»: Льорис (Гассанига, 46), Уокер-Петерс (Фойт, 46), Санчес (Алдервейрелд, 46), Вертонген (Танганга, 46), Роуз (Уайт, 46), Уинкс (Скипп, 46), Сиссоко, Ламела (Эриксен, 46), Алли (Кейн, 46), Н’Куду (Сон, 46), Лукас (Роулс, 70).

«Бавария»: Нойер (Ульрайх, 46), Дэвис, Зюле (Цилла, 46; Коман, 71; Михалевич, 76), Павар, Кель (Мюллер, 71), Толиссо, Вилл (Боатенг, 46), Сингх, Йоханссон (Алаба, 60), Нолленбергер (Алькантара, 60), Агр (Левандовски, 70).