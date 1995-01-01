Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какой футболист спрятался за комиком?
    Тест: какой футболист спрятался за комиком?
    2 Тест: как хорошо вы понимаете Александра Бубнова
    Тест: как хорошо вы понимаете Александра Бубнова
    3 Тест: знаете ли вы всех игроков «Вольфсбурга»?
    Тест: знаете ли вы всех игроков «Вольфсбурга»?

    Audi cup. «Тоттенхэм» обыграл «Баварию» в серии пенальти 

    «Тоттенхэм» обыграл «Баварию» в финале Audi cup. Основное время завершалось со счетом 2:2, серия пенальти – со счетом 6:5.

    Audi Cup. Финал

    Тоттенхэм (Англия) – Бавария (Германия) – 2:2 (2:2; 6:5 по пенальти)

    Голы: 1:0 – Ламела, 19; 2:0 – Эриксен, 59; 2:1 – Арп, 61; 2:2 – Дэвис, 82.

    «Тоттенхэм»: Льорис (Гассанига, 46), Уокер-Петерс (Фойт, 46), Санчес (Алдервейрелд, 46), Вертонген (Танганга, 46), Роуз (Уайт, 46), Уинкс (Скипп, 46), Сиссоко, Ламела (Эриксен, 46), Алли (Кейн, 46), Н’Куду (Сон, 46), Лукас (Роулс, 70).

    «Бавария»: Нойер (Ульрайх, 46), Дэвис, Зюле (Цилла, 46; Коман, 71; Михалевич, 76), Павар, Кель (Мюллер, 71), Толиссо, Вилл (Боатенг, 46), Сингх, Йоханссон (Алаба, 60), Нолленбергер (Алькантара, 60), Агр (Левандовски, 70).

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 23:38
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79117
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    72795
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru