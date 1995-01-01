Цорн: «Шюррле приходит к нам в самом расцвете сил, ему 28 лет. Он готов показывать свой лучший футбол»

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн прокомментировал трансфер полузащитника Андре Шюррле в московский клуб из «Боруссии» Д.

«В «Спартак» перешел чемпион мира, полуфиналист двух чемпионатов Европы и просто топовый футболист. Не каждый день в российскую Премьер-Лигу приезжают игроки такого уровня.

Шюррле приходит к нам в самом расцвете сил, ему 28 лет, он мотивирован и готов показывать свой лучший футбол. Для «Спартака» это еще и очень удачная сделка – мы берем Андре в аренду на год с возможностью выкупа по итогам сезона. Уже завтра Шюррле приступит к тренировкам в составе команды», – цитирует Цорна пресс-служба «Спартака» в своем телеграм-канале.

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Соглашение рассчитано на год.

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