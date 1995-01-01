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    Цорн: «Шюррле приходит к нам в самом расцвете сил, ему 28 лет. Он готов показывать свой лучший футбол»

    Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн прокомментировал трансфер полузащитника Андре Шюррле в московский клуб из «Боруссии» Д.

    «В «Спартак» перешел чемпион мира, полуфиналист двух чемпионатов Европы и просто топовый футболист. Не каждый день в российскую Премьер-Лигу приезжают игроки такого уровня.

    Шюррле приходит к нам в самом расцвете сил, ему 28 лет, он мотивирован и готов показывать свой лучший футбол. Для «Спартака» это еще и очень удачная сделка – мы берем Андре в аренду на год с возможностью выкупа по итогам сезона. Уже завтра Шюррле приступит к тренировкам в составе команды», – цитирует Цорна пресс-служба «Спартака» в своем телеграм-канале.

    • Футболист перешел в «Спартак» на правах аренды из «Боруссии» Д.
    • Соглашение рассчитано на год.

    «Спартак» продал Фернандо и Адриано и подписал Шюррле. Таблица летних трансферов РПЛ

    Источник: Официальный сайт «Спартака»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +5250

      батог 1 минуту назад

      О Шюррле, Томас, 5 лет не слышно было. Гус и Ларссен тоже из низа европейских середнячков. Посмотрим на твой топ после Туна.

      0
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      Рейтинг: +2607

      RotBerg 34 минуты назад

      Топовый футболист, сидевший на лавке в команде, вылетевшей из премьер-лиги. Браво! Минус за правду:)

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      Рейтинг: +51

      0chevidno > RotBerg 3 минуты назад

      ну это вопрос к тренеру который там вылетел из АПЛ
      при этом Шюррле для нашего чемпионата топ игрок.

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