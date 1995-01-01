Фелиш: «Я бы хотел быть похожим на Роналду»

Новичок «Атлетико» Жоау Фелиш признался, что хотел бы достичь уровня нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду.

«Криштиану Роналду пять раз выиграл «Золотой мяч», и это мечта каждого игрока. Безусловно, я бы хотел быть похожим на Криштиану», – сказал Фелиш.