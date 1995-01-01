Фелиш: «Я бы хотел быть похожим на Роналду»

паши как Криштиану и может получиться.
часто лень приходит вместе с деньгами.
Новичок «Атлетико» Жоау Фелиш признался, что хотел бы достичь уровня нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду.
«Криштиану Роналду пять раз выиграл «Золотой мяч», и это мечта каждого игрока. Безусловно, я бы хотел быть похожим на Криштиану», – сказал Фелиш.
- Полузащитник перешел в мадридский клуб из «Бенфики» за 126 миллионов евро.
- В прошлом сезоне Фелиш провел за лиссабонцев 43 встречи, забил 20 мячей и сделал 11 голевых передач.
- Роналду за свою карьеру выиграл Серию А, дважды – Примеру, трижды – АПЛ, пять раз – Лигу чемпионов, дважды – Суперкубок УЕФА, четыре раза – клубный чемпионат мира. В составе сборной Португалии победил на чемпионате Европы-2016.
- 34-летний футболист провел на клубном уровне 803 матча, забил 601 гол и сделал 210 результативных передач..