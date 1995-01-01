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    Фелиш: «Я бы хотел быть похожим на Роналду»

    Новичок «Атлетико» Жоау Фелиш признался, что хотел бы достичь уровня нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду.

    «Криштиану Роналду пять раз выиграл «Золотой мяч», и это мечта каждого игрока. Безусловно, я бы хотел быть похожим на Криштиану», – сказал Фелиш.

    • Полузащитник перешел в мадридский клуб из «Бенфики» за 126 миллионов евро.
    • В прошлом сезоне Фелиш провел за лиссабонцев 43 встречи, забил 20 мячей и сделал 11 голевых передач.
    • Роналду за свою карьеру выиграл Серию А, дважды – Примеру, трижды – АПЛ, пять раз – Лигу чемпионов, дважды – Суперкубок УЕФА, четыре раза – клубный чемпионат мира. В составе сборной Португалии победил на чемпионате Европы-2016.
    • 34-летний футболист провел на клубном уровне 803 матча, забил 601 гол и сделал 210 результативных передач..

    Источник: ESPN

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    Сегодня, 18:59
    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +31362

      portero 18 минут назад

      паши как Криштиану и может получиться.
      часто лень приходит вместе с деньгами.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +387

      Randy Ram 29 минут назад

      Одни комментаторы называют Феликс, другие Фелиш. Интересно, какие на самом деле правильно...?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +456

      FENIX-SL 37 минут назад

      какой то очень мощный парень
      главное чтобы не травмировался

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