Журналист Панков: «Шюррле сегодня все подписал со «Спартаком». Как и клубы»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Андре Шюррле в ближайшее время перейдет в «Спартак».

По информации журналиста «Чемпионата» Андрея Панкова, сегодня, 31 июля, 28-летний игрок подписал контракт с москвичами. Клубы также уже подписали все бумаги о трансфере немца.

Во вторник сообщалось, что хавбек уже прошел медосмотр для «Спартака».