Журналист Панков: «Шюррле сегодня все подписал со «Спартаком». Как и клубы»

Теоретически, этот парень очень классный игрок, помню его еще по Челси. Выбегал на замены как Магомед-Шапи, решал проблемы. Им только гвозди забивать не надо и парень будет реальным усилением. Опять же, немец - водку с Ещенко пить не будет.
Полузащитник дортмундской «Боруссии» Андре Шюррле в ближайшее время перейдет в «Спартак».
По информации журналиста «Чемпионата» Андрея Панкова, сегодня, 31 июля, 28-летний игрок подписал контракт с москвичами. Клубы также уже подписали все бумаги о трансфере немца.
Во вторник сообщалось, что хавбек уже прошел медосмотр для «Спартака».
- В сезоне-2018/19 Шюррле выступал на правах аренды в «Фулхэме». Он провел за лондонцев 24 матча в АПЛ и забил шесть голов.
- Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 12 миллионов евро.
- На счету Шюррле 57 встреч в составе сборной Германии и 22 забитых мяча. Полузащитник – чемпион мира 2014 года.