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    Журналист Панков: «Шюррле сегодня все подписал со «Спартаком». Как и клубы»

    Полузащитник дортмундской «Боруссии» Андре Шюррле в ближайшее время перейдет в «Спартак».

    По информации журналиста «Чемпионата» Андрея Панкова, сегодня, 31 июля, 28-летний игрок подписал контракт с москвичами. Клубы также уже подписали все бумаги о трансфере немца.

    Во вторник сообщалось, что хавбек уже прошел медосмотр для «Спартака».

    • В сезоне-2018/19 Шюррле выступал на правах аренды в «Фулхэме». Он провел за лондонцев 24 матча в АПЛ и забил шесть голов.
    • Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 12 миллионов евро.
    • На счету Шюррле 57 встреч в составе сборной Германии и 22 забитых мяча. Полузащитник – чемпион мира 2014 года.

    Источник: Твиттер журналиста Андрея Панкова

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    Сегодня, 16:15
    Комментарии6
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      Рейтинг: +1354

      erma 3 минуты назад

      Теоретически, этот парень очень классный игрок, помню его еще по Челси. Выбегал на замены как Магомед-Шапи, решал проблемы. Им только гвозди забивать не надо и парень будет реальным усилением. Опять же, немец - водку с Ещенко пить не будет.

      1
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      Рейтинг: +4132

      серега кашин 23 минуты назад

      так перешел он или нет определитесь, пока официально не объявлено нигде

      1
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      Рейтинг: +4150

      hevbn 28 25 минут назад

      Ой не люблю я когда в наш чемпионат приходят "сбитые летчики" с именами , ну какой немец в 28 лет будучи чемпионом мира поедет в РПЛ , да и вообще много ли немцев заиграли в нашем чемпионате ? Конечно можно приводить пример Рауша , но он всё таки не совсем немец ( а воспитанник немецкого футбола) ещё можно вспомнить Таски и Кураньи , но они оба оказались в РПЛ только когда они стали не нужны в Бундеслиги , тоже самое касается и Шюррле да ещё он давно не был замечен в нормальном отношении к футболу , так что я очень скептически отношусь к этому трансферу.

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      Рейтинг: +404

      frizom > hevbn 28 9 минут назад

      да бред это все... Таски так вообще был одним из лучших когда Спартак брал чемпионство.

      0
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      Рейтинг: +734

      Борат 40 минут назад

      Шурля попинает свиные пятаки за нефтяные бабки да сбежит бегом и будет вспоминать тарасовку как страшный сон))))

      -2
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      Рейтинг: +1235

      алдан2014 > Борат 27 минут назад

      Поживем ,увидим.И хватит срать на ветках Спама

      3
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