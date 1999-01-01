Sport.es: «ПСЖ» предложит Неймару остаться в клубе еще на сезон

«ПСЖ» пытается достичь компромисса с нападающим Неймаром, который хочет покинуть клуб этим летом.

По информации Sport.es, парижане хотят предложить бразильцу остаться в команде еще на сезон и уйти следующим летом. Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо уже пообщался с окружением футболиста и теперь отправится на предсезонный сбор команды в Китай, чтобы лично обсудить этот вариант с Неймаром.

В «ПСЖ» считают, что это будет наилучшим решением для обеих сторон, так как убеждены, что будет тяжело договориться с кем-либо из клубов о продаже форварда в августе.

Леонардо знает, что для получения за Неймара требуемой суммы нужно подождать до следующего лета. Поэтому «ПСЖ» будет готов снизить цену на футболиста, если он проведет в клубе еще один год.

Неймар, в свою очередь, хочет уйти этим летом и вернуться в «Барселону», из которой перешел в «ПСЖ» два года назад за 222 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что парижане не намерены продавать нападающего в каталонский клуб.