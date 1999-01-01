Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест для патриотов. Хорошо помните события и факты РФПЛ?
    Тест для патриотов. Хорошо помните события и факты РФПЛ?
    2 Тест: какой турнир не выигрывал известный тренер?
    Тест: какой турнир не выигрывал известный тренер?
    3 Тест: помните ли вы сборную Франции, которая проиграла России в 1999 году?
    Тест: помните ли вы сборную Франции, которая проиграла России в 1999 году?

    Sport.es: «ПСЖ» предложит Неймару остаться в клубе еще на сезон

    «ПСЖ» пытается достичь компромисса с нападающим Неймаром, который хочет покинуть клуб этим летом.

    По информации Sport.es, парижане хотят предложить бразильцу остаться в команде еще на сезон и уйти следующим летом. Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо уже пообщался с окружением футболиста и теперь отправится на предсезонный сбор команды в Китай, чтобы лично обсудить этот вариант с Неймаром.

    В «ПСЖ» считают, что это будет наилучшим решением для обеих сторон, так как убеждены, что будет тяжело договориться с кем-либо из клубов о продаже форварда в августе.

    Леонардо знает, что для получения за Неймара требуемой суммы нужно подождать до следующего лета. Поэтому «ПСЖ» будет готов снизить цену на футболиста, если он проведет в клубе еще один год.

    Неймар, в свою очередь, хочет уйти этим летом и вернуться в «Барселону», из которой перешел в «ПСЖ» два года назад за 222 миллиона евро.

    Ранее сообщалось, что парижане не намерены продавать нападающего в каталонский клуб.

    Источник: Sport.es

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:59
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79117
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    72795
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru