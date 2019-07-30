Зидан: «Реалу» нужно просто выигрывать матчи»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан высказался о предстоящем сезоне.
«Я всегда настроен позитивно. Никто не помешает нам сделать то, что мы собираемся сделать в этом сезоне. Никто.
Знаю, что это сложно, потому что мы начинаем сложный сезон, начали его трудным путем. Я знаю, что у меня отличная команда. Мы еще не готовы. Нужно провести больше игр, обрести больше уверенности, больше всего остального. Нам сегодня нужно просто выигрывать матчи», – сказал Зидан.
- Первый официальный матч нового сезона «Реал» проведет 18 августа, это будет игра с «Сельтой».
- Во время предсезонной подготовки «Реал» проиграл три матча («Баварии» – 1:3, «Атлетико» – 3:7 и «Тоттенхэму» – 0:1) и один раз сыграл вничью (с «Арсеналом» – 2:2).