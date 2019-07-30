Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?
    Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?
    2 Тест: как хорошо вы понимаете Александра Бубнова
    Тест: как хорошо вы понимаете Александра Бубнова
    3 Тест: угадай футболиста по его экзотической стране
    Тест: угадай футболиста по его экзотической стране

    Зидан: «Реалу» нужно просто выигрывать матчи»

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан высказался о предстоящем сезоне.

    «Я всегда настроен позитивно. Никто не помешает нам сделать то, что мы собираемся сделать в этом сезоне. Никто.

    Знаю, что это сложно, потому что мы начинаем сложный сезон, начали его трудным путем. Я знаю, что у меня отличная команда. Мы еще не готовы. Нужно провести больше игр, обрести больше уверенности, больше всего остального. Нам сегодня нужно просто выигрывать матчи», – сказал Зидан.

    • Первый официальный матч нового сезона «Реал» проведет 18 августа, это будет игра с «Сельтой».
    • Во время предсезонной подготовки «Реал» проиграл три матча («Баварии» – 1:3, «Атлетико» – 3:7 и «Тоттенхэму» – 0:1) и один раз сыграл вничью (с «Арсеналом» – 2:2).

    Источник: AS

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 02:06
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79117
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    72756
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru