Зидан: «Реалу» нужно просто выигрывать матчи»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан высказался о предстоящем сезоне.

«Я всегда настроен позитивно. Никто не помешает нам сделать то, что мы собираемся сделать в этом сезоне. Никто.

Знаю, что это сложно, потому что мы начинаем сложный сезон, начали его трудным путем. Я знаю, что у меня отличная команда. Мы еще не готовы. Нужно провести больше игр, обрести больше уверенности, больше всего остального. Нам сегодня нужно просто выигрывать матчи», – сказал Зидан.