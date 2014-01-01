RMC: Николя Пепе успешно прошел медосмотр в «Арсенале»

Нападающий «Лилля» Николя Пепе сейчас находится в Лондоне, он успешно прошел медосмотр в «Арсенале». Об этом сообщает RMC.

О трансфере официально объявят в среду. По информации BBC, сумма сделки составит 80 миллионов евро без учета бонусов.

В прошлом сезоне форвард провел за «Лилль» 41 матч во всех турнирах, забил 23 гола и сделал 12 результативных передач.

В 2017 году французский клуб купил нападающего у «Анжера» за 10 миллионов евро.

За Николя Пепе просят слишком много денег. Он крут, но переоценен