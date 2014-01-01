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    RMC: Николя Пепе успешно прошел медосмотр в «Арсенале»

    Нападающий «Лилля» Николя Пепе сейчас находится в Лондоне, он успешно прошел медосмотр в «Арсенале». Об этом сообщает RMC.

    О трансфере официально объявят в среду. По информации BBC, сумма сделки составит 80 миллионов евро без учета бонусов.

    • В прошлом сезоне форвард провел за «Лилль» 41 матч во всех турнирах, забил 23 гола и сделал 12 результативных передач.
    • В 2017 году французский клуб купил нападающего у «Анжера» за 10 миллионов евро.

    За Николя Пепе просят слишком много денег. Он крут, но переоценен

    Источник: RMC

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