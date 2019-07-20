За Николя Пепе просят слишком много денег. Он крут, но переоценен

Этим летом он точно перейдет в большой клуб.

Николя Пепе – одно из самых упоминаемых имен этого лета. В прессе вингера «Лилля» приписывали к переходу к большинству европейских топ-клубов. Чаще всего Пепе связывают с «Арсеналом», «МЮ», «Ливерпулем», «Интером» и «Наполи».

В конце сезона главный тренер «Лилля» говорил, что Пепе больше не сыграет за его команду. На днях информацию об уходе Николя подтвердил президент «Лилля», сказав, что переход игрока почти завершен. Правда, пока неизвестно куда.

Главная причина, почему Пепе ещe не сменил клуб – сумасшедший ценник, который выставил «Лилль». По информации разных французских источников, клуб хочет выручить с продажи футболиста больше 70 миллионов евро.

Несмотря на все сильные стороны Пепе и мощнейший последний сезон (35 голевых действий в 41 матче), мы считаем, что он переоценен. Точнее так: Пепе прямо сейчас не стоит тех денег, которые за него просит «Лилль».

Начнем с интересного наблюдения Никиты Васюхина, который пишет для паблика «Блокнот».

В прошлом сезоне «Лилль» чаще всех в Лиге 1 играл по пятницам. То есть в дни, когда в европейском футболе мало футбола. Естественно, из-за этого матчи «Лилля» просматривались чаще. А популярность Пепе росла. Вероятно, только этот фактор накинул 10 миллионов к ценнику футболиста.

Всего за последний сезон Пепе сыграл 41 матч, в которых забил 23 гола и отдал 12 голевых. Он стал вторым в списке бомбардиров чемпионата (после Мбаппе) и в списке ассистентов (после Саванье). Очень приличные достижения. Но давайте вникать в контекст.

9 из 22 голов Николя забил с пенальти. А все остальные 13 мячей были забиты либо в контратаках, либо после грубых ошибок соперника на своей половине. Пепе был главным игроком «Лилля» в прошлом сезоне и полностью олицетворял стиль команды в атаке: контратакующий футбол со ставкой на скорость и технику игроков.

Поэтому, когда соперник «Лилля» садился низко и отдавал мяч, у команды возникали большие проблемы. Пепе в таких моментах чаще действовал спиной к воротам – и ничего, кроме паса назад, не предлагал своей команде. То есть когда соперник не давал Николя пространство, он был практически бесполезен.

Это порождало дальние удары. Расточительные дальние удары Пепе. За прошлый сезон у Николя было 47 попыток ударить издалека – и всего один гол. Статистика, хорошо показывающая беспомощность вингера в позиционных атаках.

Ещe один минус – его прибитость к одной позиции. Пепе раскрылся в середине сезона-17/18, когда его перевели на правый фланг атаки. До этого он играл в центре нападения, и там у него была удручающая статистика: 3 гола в 14 матчах. Пепе чувствовал себя некомфортно, редко встречаясь с мячом и играя спиной к чужим воротам.

А вот справа в атаке, где он чаще получал мяч на ходу и имел пространство для маневра, он раскрылся. В таком стиле Пепе мог демонстрировать свои лучшие качества: дриблинг, скорость, смещения по диагонали и удар левой ногой из пределов штрафной. Ключевой момент – всего один гол из 22 Пепе забил правой ногой. Одноногость ограничивает его как футболиста.

Последний важный недочет Пепе – неорганичность его прессинга. Без мяча Николя агрессивен и хорош в борьбе, но ему не хватает понимания момента, когда нужно включать давление. Часто по ходу сезона создавались ситуации, когда Пепе безрассудно прессинговал оппонентов в одиночку, тем самым разрушая позиционную игру «Лилля» и вхолостую расходуя силы.

Все минусы Пепе можно оправдать. Например, одиночный прессинг списать на желание оказывать давление на соперников и отбирать мячи на чужой половине поля, в то время как «Лилль» в принципе не был заточен на такую игру. В команде выше уровнем прессинг будет важным инструментом, и Пепе нужно будет научиться своевременно и правильно его включать. Желание это делать уже есть.

Слабость в позиционных атаках в команде топ-уровня тоже замаскируется и, возможно, исчезнет. Потому что любой сильной команде в большинстве матчей приходится вскрывать садящихся в оборону команд. Плюс более классные партнеры, которые будут создавать благоприятные ситуации для Пепе.

Сейчас Николя – зрелищный футболист с хорошим набором сильных качеств. Но не готовый в ближайшее время играть за большой клуб без потери качества. Ему еще предстоит многому научиться и адаптироваться к более умному футболу.

И, конечно, есть вероятность, что адаптация затянется. Либо Пепе вообще не сможет играть по-другому. Поэтому клуб, в котором окажется Николя, идет на определенные риски. Особенно, учитывая сумму, которую придется на него потратить.

А вот тут история игрока и главные плюсы его игры:

За этого парня дают 70 млн. А пока он забивает больше Неймара