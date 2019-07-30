Sport.es: «Эвертон» предложил 40 миллионов за Малкома

«Эвертон» интересуется полузащитником «Барселоны» Малкомом. Об этом сообщает Diario Sport.

По информации источника, английский клуб предложил 40 миллионов евро за футболиста и готов увеличить сумму. Сообщается, что Малком уже договорился с «Зенитом» о трансфере в Россию, игрок должен подписать контракт на пять лет с зарплатой 6 миллионов в год. «Барселона» хочет убедить футболиста провести переговоры с другими командами.