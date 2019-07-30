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    Sport.es: «Эвертон» предложил 40 миллионов за Малкома

    «Эвертон» интересуется полузащитником «Барселоны» Малкомом. Об этом сообщает Diario Sport.

    По информации источника, английский клуб предложил 40 миллионов евро за футболиста и готов увеличить сумму. Сообщается, что Малком уже договорился с «Зенитом» о трансфере в Россию, игрок должен подписать контракт на пять лет с зарплатой 6 миллионов в год. «Барселона» хочет убедить футболиста провести переговоры с другими командами.

    • РБК сообщил, что фиксированная сумма трансфера Малкома в «Зенит» составит менее 40 миллионов евро. Еще 10 миллионов российский клуб выплатит в качестве подъемных и агентских отчислений.
    • Контракт Малкома с «Барселоной» действует до 2023 года.

    Источник: Sport.es

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    30.07.2019 22:43
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +965

      arok 31 июля 2019, 05:03

      Вот это уже больше похоже на правду, АПЛ увы РПЛ. По мне так выбор очевиден, либо ты играешь против мировых грандов и получаешь колоссальный опыт, либо тухнешь против Тамбова, Уфы и т.д.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +548

      El_Chori 31 июля 2019, 02:53

      В Эвертоне никогда не умели грамотно распоряжаться деньгами.

      1
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      Рейтинг: +20

      vitarakan 31 июля 2019, 01:22

      да он 4 лимона стоит)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +17785

      paracetamol 30 июля 2019, 23:40

      Пусть в Эвер валит!

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