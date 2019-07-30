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    Шаронов – болельщикам: «Обещаю, что на поле не будет ни одного игрока, равнодушного к тому, что на нем происходит»

    Главный тренер «Рубина» Роман Шаронов высказался об игре команды в первых турах РПЛ.

    «Радость болельщиков – это реакция на те игры, которые мы провели. Люди зарядились эмоциями, которые невозможно купить ни за какие деньги. Мы рады, что их подарили, потому что футбол – это игра номер один. Хотим двигаться в этом же направлении.

    Я вам обещаю, что на футбольном поле не будет ни одного игрока, который будет равнодушен к тому, что происходит там. Мы вам будем дарить эти эмоции, но для игроков, которые выходят на поле и отдают эмоции, нужна обратная связь.

    Для меня песня Nirvana перед началом матча с «Ахматом» стала сюрпризом. Музыка – это музыка, на первом месте для меня футбол. Было приятно. Не знаю, как это на игроков повлияло. Атмосфера меня порадовала», – сказал Шаронов.

    • В первых трех турах чемпионата «Рубин» дважды победил (1:0 с «Динамо» и 1:0 с «Ахматом) и один раз сыграл вничью (с «Локомотивом» – 1:1)
    • Команда Шаронова занимает третье место в таблице.

    Источник: «Р-спорт»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +13497

      DOCTOR PENALTY 20 минут назад

      От первых успехов эмоции зашкаливают, но надо стоять на земле, Рома!

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