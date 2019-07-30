Главный тренер «Рубина» Роман Шаронов высказался об игре команды в первых турах РПЛ.

«Радость болельщиков – это реакция на те игры, которые мы провели. Люди зарядились эмоциями, которые невозможно купить ни за какие деньги. Мы рады, что их подарили, потому что футбол – это игра номер один. Хотим двигаться в этом же направлении.



Я вам обещаю, что на футбольном поле не будет ни одного игрока, который будет равнодушен к тому, что происходит там. Мы вам будем дарить эти эмоции, но для игроков, которые выходят на поле и отдают эмоции, нужна обратная связь.

Для меня песня Nirvana перед началом матча с «Ахматом» стала сюрпризом. Музыка – это музыка, на первом месте для меня футбол. Было приятно. Не знаю, как это на игроков повлияло. Атмосфера меня порадовала», – сказал Шаронов.