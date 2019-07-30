Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: за сколько вы бы продали футболиста?
    Тест: за сколько вы бы продали футболиста?
    2 Знаете ли вы игроков лучшего клуба Англии? Тест «Бомбардира» про «Лестер»
    Знаете ли вы игроков лучшего клуба Англии? Тест «Бомбардира» про «Лестер»
    3 Тест: какая ты команда РФПЛ?
    Тест: какая ты команда РФПЛ?

    На презентации новичков «Рубина» на сцену вынесли картонную фигуру Сутормина 

    «Рубин» провел презентацию новичков команды. Во время мероприятия на сцену вынесли картонную фигуру полузащитника «Зенита» Алексея Сутормина.

    • Футболист перешел в «Рубин» из «Оренбурга» 29 июня.
    • Через десять дней он стал игроком «Зенита».

    Во время презентации на сцене запустили видео с нарезками тренировок игрока в «Рубине» под песню группы ДДТ «Это все».

    «Спартак» продал Фернандо, «Краснодар» подписал Кабелья. Таблица летних трансферов РПЛ

    Источник: Твиттер Владислава Зимагулова

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:21
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2374

      paracetamol 17 минут назад

      Что татры глупы, каждый знает.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79117
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    72756
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru