На презентации новичков «Рубина» на сцену вынесли картонную фигуру Сутормина 

Что татры глупы, каждый знает.
«Рубин» провел презентацию новичков команды. Во время мероприятия на сцену вынесли картонную фигуру полузащитника «Зенита» Алексея Сутормина.
- Футболист перешел в «Рубин» из «Оренбурга» 29 июня.
- Через десять дней он стал игроком «Зенита».
Во время презентации на сцене запустили видео с нарезками тренировок игрока в «Рубине» под песню группы ДДТ «Это все».
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— Vladislav Zimagulov (@vlad_zima) July 30, 2019