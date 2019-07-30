На презентации новичков «Рубина» на сцену вынесли картонную фигуру Сутормина 

«Рубин» провел презентацию новичков команды. Во время мероприятия на сцену вынесли картонную фигуру полузащитника «Зенита» Алексея Сутормина.

Футболист перешел в «Рубин» из «Оренбурга» 29 июня.

Через десять дней он стал игроком «Зенита».

Во время презентации на сцене запустили видео с нарезками тренировок игрока в «Рубине» под песню группы ДДТ «Это все».

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