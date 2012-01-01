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    Ди Марцио: форвард «Ювентуса» Кен перейдет в «Эвертон»

    Нападающий «Ювентуса» Мойзе Кен продолжит карьеру в Англии, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

    По информации источника, о трансфере 19-летнего итальянца договорился «Эвертон».

    Сумма сделки составит 30 миллионов евро, за счет бонусов она может вырасти еще на 10 миллионов. При этом у туринского клуба будет приоритетное право выкупа игрока.

    В «Эвертоне» форвард будет зарабатывать 3 миллиона евро в год.

    • В прошлом сезоне Кен забил семь голов и сделал одну результативную передачу в 17 матчах за «Ювентус».
    • Контракт между сторонами истекает летом 2020 года.
    • Рыночная стоимость игрока – 40 миллионов евро.

    Источник: Сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио

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    Сегодня, 15:55
    Комментарии4
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      Рейтинг: +3022

      dinar7777dinar 1 час назад

      единственного воспитанника продают ! идиоты.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +552

      Juve1897 > dinar7777dinar 44 минуты назад

      Ты снова лажаешь тем что не читаешь инфу. С опцией обратного выкупа. Продают чтобы дать игровую практику + в связи с приобретениями этим летом, нужно кого то продать чтобы уложиться в ФФП. Также Хедира и возможно Матьюди уйдут. Все по уму, все просчитано до мелочей.

      0
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      ...
      Рейтинг: +118

      Dosya85 > Juve1897 40 минут назад

      Для него токо в барсе умно поступают

      0
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      Рейтинг: +3022

      dinar7777dinar > Juve1897 22 минуты назад

      ой запукали петушки !!

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