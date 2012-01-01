Ди Марцио: форвард «Ювентуса» Кен перейдет в «Эвертон»

Нападающий «Ювентуса» Мойзе Кен продолжит карьеру в Англии, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации источника, о трансфере 19-летнего итальянца договорился «Эвертон».

Сумма сделки составит 30 миллионов евро, за счет бонусов она может вырасти еще на 10 миллионов. При этом у туринского клуба будет приоритетное право выкупа игрока.

В «Эвертоне» форвард будет зарабатывать 3 миллиона евро в год.