«СЭ»: «Ростов» отказал «Спартаку» в трансфере Норманна

Забавно получается: тех кого Спартак хочет приобрести -сделки срываются, зато кого хочет продать - все уходят на раз-два...
«Спартак» хотел подписать полузащитника «Ростова» Матиаса Норманна, сообщает «Спорт-Экспресс».
По информации источника, московский клуб связался с ростовскими коллегами, однако сразу же получил отказ.
- «Ростов» купил норвежца в январе 2019 года у «Брайтона» за 1,7 миллиона евро.
- В составе донской команды 23-летний хавбек провел 14 матчей и сделал четыре ассиста.
- Его рыночная стоимость – 1,8 миллиона евро.