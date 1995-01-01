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    «СЭ»: «Ростов» отказал «Спартаку» в трансфере Норманна

    «Спартак» хотел подписать полузащитника «Ростова» Матиаса Норманна, сообщает «Спорт-Экспресс».

    По информации источника, московский клуб связался с ростовскими коллегами, однако сразу же получил отказ.

    • «Ростов» купил норвежца в январе 2019 года у «Брайтона» за 1,7 миллиона евро.
    • В составе донской команды 23-летний хавбек провел 14 матчей и сделал четыре ассиста.
    • Его рыночная стоимость – 1,8 миллиона евро.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +4274

      Старикан 54 минуты назад

      Забавно получается: тех кого Спартак хочет приобрести -сделки срываются, зато кого хочет продать - все уходят на раз-два...

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10034

      sssrspartak > Старикан 22 минуты назад

      мы в кризисе!потому и такая фигня!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2583

      RotBerg > sssrspartak 1 минуту назад

      Может просто непрофессиональный подход в менеджменте?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +129

      Olymp2 1 час назад

      Народная команда будет в ростове, один норвежец не помешает. Ростов папа будет рулить

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