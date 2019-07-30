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    Роналду – Неймару: «Береги себя и не травмируйся»

    Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду рассказал о своем отношении к «Барселоне» и оценил вероятность возвращения в каталонский клуб Неймара.

    «Барселона», как и каждый год, очень сильная. Команду здорово укрепили трансферы де Йонга, Гризманна, как в прошлом году Коутиньо и Дембеле. Это одна из лучших команд мира наравне с «Реалом», у которой появился Азар, Менди и Йович.

    Вернется ли Неймар в «Барселону»? Не знаю, он отличный игрок и у нас хорошие отношения. Мы недавно вместе снимались. Вокруг него много слухов о переезде в «Реал», «Барселону», «Юве». Это работа прессы – продавать информацию, но мне кажется, что он все же останется в «ПСЖ». А если нет, то надеюсь, что он выберет клуб, где будет счастлив и где не будет страдать от повреждений. Мне нравится смотреть за его игрой, и я желаю ему беречь себя и избегать травм», – сказал Роналду.

    • Оба игрока ранее выступали в Ла Лиге и встречались в матчах Эль Класико.
    • Также и Роналду, и Неймар – лица спортивного бренда Nike.

    Источник: Marca

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