Роналду – Неймару: «Береги себя и не травмируйся»

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду рассказал о своем отношении к «Барселоне» и оценил вероятность возвращения в каталонский клуб Неймара.

«Барселона», как и каждый год, очень сильная. Команду здорово укрепили трансферы де Йонга, Гризманна, как в прошлом году Коутиньо и Дембеле. Это одна из лучших команд мира наравне с «Реалом», у которой появился Азар, Менди и Йович.

Вернется ли Неймар в «Барселону»? Не знаю, он отличный игрок и у нас хорошие отношения. Мы недавно вместе снимались. Вокруг него много слухов о переезде в «Реал», «Барселону», «Юве». Это работа прессы – продавать информацию, но мне кажется, что он все же останется в «ПСЖ». А если нет, то надеюсь, что он выберет клуб, где будет счастлив и где не будет страдать от повреждений. Мне нравится смотреть за его игрой, и я желаю ему беречь себя и избегать травм», – сказал Роналду.