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    Пепе сегодня пройдет медосмотр и подпишет контракт с «Арсеналом»

    Полузащитник «Лилля» Николя Пепе в Лондоне и готов к переходу в «Арсенал».

    По информации главного редактора L’Équipe Жоэля Доменигетти, сегодня ивуариец пройдет медобследование в английском клубе, после чего сможет подписать контракт.

    По информации ВВС, «Арсенал» подпишет с 24-летним футболистом пятилетний контракт.

    Сумма сделки составит 80 миллионов евро без учета бонусов.

    • В прошлом сезоне форвард провел за «Лилль» 41 матч во всех турнирах, забил 23 гола и сделал 12 результативных передач.
    • В 2017 году французский клуб купил нападающего у «Анжера» за 10 миллионов евро.

    Источник: Твиттер журналиста Жоэля Доменигетти

    Жоэль Доменигетти – главный редактор L’Équipe. Работает в журнале с 1997 года. Регулярно делится инсайдами по трансферам клубов Лиги 1, в том числе из «Лилля».

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    Сегодня, 06:18
    Комментарии3
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      Рейтинг: +4104

      серега кашин 3 минуты назад

      В Англии ему будет намного труднее

      0
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    • ...
      Рейтинг: +408

      GSmall 21 минуту назад

      Испортил карьеру,придурок

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1798

      BlackMurder 53 минуты назад

      Пока другие тити мнут, кто-то подписал почти нормального типа

      1
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