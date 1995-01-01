Пепе сегодня пройдет медосмотр и подпишет контракт с «Арсеналом»

Полузащитник «Лилля» Николя Пепе в Лондоне и готов к переходу в «Арсенал».

По информации главного редактора L’Équipe Жоэля Доменигетти, сегодня ивуариец пройдет медобследование в английском клубе, после чего сможет подписать контракт.

По информации ВВС, «Арсенал» подпишет с 24-летним футболистом пятилетний контракт.

Сумма сделки составит 80 миллионов евро без учета бонусов.