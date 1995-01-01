Пепе сегодня пройдет медосмотр и подпишет контракт с «Арсеналом»

В Англии ему будет намного труднее
Полузащитник «Лилля» Николя Пепе в Лондоне и готов к переходу в «Арсенал».
По информации главного редактора L’Équipe Жоэля Доменигетти, сегодня ивуариец пройдет медобследование в английском клубе, после чего сможет подписать контракт.
По информации ВВС, «Арсенал» подпишет с 24-летним футболистом пятилетний контракт.
Сумма сделки составит 80 миллионов евро без учета бонусов.
- В прошлом сезоне форвард провел за «Лилль» 41 матч во всех турнирах, забил 23 гола и сделал 12 результативных передач.
- В 2017 году французский клуб купил нападающего у «Анжера» за 10 миллионов евро.
Источник: Твиттер журналиста Жоэля Доменигетти
Жоэль Доменигетти – главный редактор L’Équipe. Работает в журнале с 1997 года. Регулярно делится инсайдами по трансферам клубов Лиги 1, в том числе из «Лилля».