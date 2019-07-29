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    Роналду получил награду «Легенда» от издания Marca

    Нападающему «Ювентуса» Криштиану Роналду вручили приз «Легенда» от мадридского издания Marca.

    На церемонии награждения среди прочих присутствовали президент «Реала» Флорентино Перес и агент футболиста Жорже Мендеш.

    34-летний португалец получил данную награду в качестве признания всей его футбольной карьеры.

    • Роналду помимо «Ювентуса» выступал за «Спортинг», «Манчестер Юнайтед» и «Реал».
    • В течение карьеры форвард выиграл 29 трофеев, в том числе два со сборной Португалии.
    • Всего он провел на клубном уровне 803 матча, забил 601 гол и сделал 210 ассистов.

    Источник: Marca

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +404

      GSmall 35 минут назад

      Главное чтобы Заболотный эту стату не увидел)Ато раззабивается парень)

      1
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      Рейтинг: +7683

      Cules2013 45 минут назад

      Заслужил, оно ясно, но это вызывает улыбку, т.к. издание мадридское. Каталонские ребята тоже Месси наград надавали. Это всё же выставочные трофеи, символические, в отличие от ЗМ, бутсы или Кубков.

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