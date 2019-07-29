Роналду получил награду «Легенда» от издания Marca

Главное чтобы Заболотный эту стату не увидел)Ато раззабивается парень)
Нападающему «Ювентуса» Криштиану Роналду вручили приз «Легенда» от мадридского издания Marca.
На церемонии награждения среди прочих присутствовали президент «Реала» Флорентино Перес и агент футболиста Жорже Мендеш.
34-летний португалец получил данную награду в качестве признания всей его футбольной карьеры.
- Роналду помимо «Ювентуса» выступал за «Спортинг», «Манчестер Юнайтед» и «Реал».
- В течение карьеры форвард выиграл 29 трофеев, в том числе два со сборной Португалии.
- Всего он провел на клубном уровне 803 матча, забил 601 гол и сделал 210 ассистов.