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    Человек, труп которого нашли в доме Эль-Ненни, пытался украсть электрокабели. Его убило током

    Стали известны подробности инцидента, произошедшего на вилле полузащитника «Арсенала» Мохамеда Эль-Ненни.

    Ранее сообщалось, что в строящемся доме футболиста в Египте был найдет труп неизвестного мужчины. Тело обнаружил отец игрока Насер Эль-Ненни и вызвал полицию.

    После расследования в полиции сообщили, что погибший пытался украсть электрические кабели. Предположительно, его убило током.

    Дом – новая собственностью, которую семья Эль-Ненни недавно передала благотворительному фонду, который будет использовать здание в качестве офиса.

    Хавбека, вернувшегося в расположение «Арсенала» после выступления с Египтом на Кубке африканских наций, проинформировали об инциденте по телефону.

    Источник: ВВС

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    Сегодня, 13:58
    Комментарии3
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      Рейтинг: +1350

      erma 27 минут назад

      Нет, его убило отсутствие мозгов.

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      Рейтинг: +242

      ibragim_ibragimov_99 1 час назад

      вор 80 lvl. Это надо же быть таким профессионалом, чтоб воровать алюминь (медь), вместо денег и тд.

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      Рейтинг: +540

      Владимирыч > ibragim_ibragimov_99 42 минуты назад

      Дом строится, там, я так понимаю, ничего еще не было. Ну, кроме, кабелей, видимо)))) Надо было лопату и дрель брать:D

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