Человек, труп которого нашли в доме Эль-Ненни, пытался украсть электрокабели. Его убило током

Стали известны подробности инцидента, произошедшего на вилле полузащитника «Арсенала» Мохамеда Эль-Ненни.

Ранее сообщалось, что в строящемся доме футболиста в Египте был найдет труп неизвестного мужчины. Тело обнаружил отец игрока Насер Эль-Ненни и вызвал полицию.

После расследования в полиции сообщили, что погибший пытался украсть электрические кабели. Предположительно, его убило током.

Дом – новая собственностью, которую семья Эль-Ненни недавно передала благотворительному фонду, который будет использовать здание в качестве офиса.

Хавбека, вернувшегося в расположение «Арсенала» после выступления с Египтом на Кубке африканских наций, проинформировали об инциденте по телефону.