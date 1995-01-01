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    На строящейся вилле полузащитника «Арсенала» Эль-Ненни обнаружен труп

    На строящейся в Египте вилле полузащитника «Арсенала» Мохамеда Эль-Ненни найден труп, сообщает Tribuna со ссылкой на Al Watan.

    Мертвое неопознанное тело, лежащее на земле внутри здания, обнаружил в пятницу отец футболиста Насер Эль-Ненни. Мужчина сообщил об этом в полицию.

    На место происшествия прибыли следственная группа и регулярная полиция. Они выяснят, присутствуют ли какие-либо признаки возможного преступления, связанного с трупом.

    По приказу полиции тело будет вскрыто и затем похоронено.

    • Мохамед Эль-Ненни перешел в «Арсенал» из «Базеля» в начале 2016 года.

    Источник: Tribuna

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