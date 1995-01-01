На строящейся вилле полузащитника «Арсенала» Эль-Ненни обнаружен труп

На строящейся в Египте вилле полузащитника «Арсенала» Мохамеда Эль-Ненни найден труп, сообщает Tribuna со ссылкой на Al Watan.

Мертвое неопознанное тело, лежащее на земле внутри здания, обнаружил в пятницу отец футболиста Насер Эль-Ненни. Мужчина сообщил об этом в полицию.

На место происшествия прибыли следственная группа и регулярная полиция. Они выяснят, присутствуют ли какие-либо признаки возможного преступления, связанного с трупом.

По приказу полиции тело будет вскрыто и затем похоронено.