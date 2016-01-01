L`Equipe: Неймар не сыграет до старта Лиги 1. Он занимается индивидуально

Нападающий «ПСЖ» Неймар не примет участие в матчах команды в рамках предсезонной подготовки.

По информации L`Equipe, 27-летний игрок продолжает тренироваться индивидуально на сборе парижан в Азии.

Бразилец не сыграет против «Сиднея» в товарищеской встрече 30 июля. Вероятнее всего, он вернется в общую группу к началу чемпионата Франции, в первом туре которого «ПСЖ» 11 августа встретится с «Нимом».