L`Equipe: Неймар не сыграет до старта Лиги 1. Он занимается индивидуально

Нападающий «ПСЖ» Неймар не примет участие в матчах команды в рамках предсезонной подготовки.
По информации L`Equipe, 27-летний игрок продолжает тренироваться индивидуально на сборе парижан в Азии.
Бразилец не сыграет против «Сиднея» в товарищеской встрече 30 июля. Вероятнее всего, он вернется в общую группу к началу чемпионата Франции, в первом туре которого «ПСЖ» 11 августа встретится с «Нимом».
- Ранее Неймар заявил, что хочет покинуть Париж. Приоритетный вариант для форварда – возвращение в «Барселону».
- Бразилец перешел из каталонского клуба в «ПСЖ» в августе 2017 года за 222 миллиона евро.