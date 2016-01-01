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    L`Equipe: Неймар не сыграет до старта Лиги 1. Он занимается индивидуально

    Нападающий «ПСЖ» Неймар не примет участие в матчах команды в рамках предсезонной подготовки.

    По информации L`Equipe, 27-летний игрок продолжает тренироваться индивидуально на сборе парижан в Азии.

    Бразилец не сыграет против «Сиднея» в товарищеской встрече 30 июля. Вероятнее всего, он вернется в общую группу к началу чемпионата Франции, в первом туре которого «ПСЖ» 11 августа встретится с «Нимом».

    • Ранее Неймар заявил, что хочет покинуть Париж. Приоритетный вариант для форварда – возвращение в «Барселону».
    • Бразилец перешел из каталонского клуба в «ПСЖ» в августе 2017 года за 222 миллиона евро.

    Источник: L’Equipe

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