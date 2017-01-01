«Фламенго» хочет купить форварда «Спартака» Адриано

Это что - пошли в полный разнос?!
Нападающий «Спартака» Луис Адриано заинтересовал «Фламенго», сообщает Goal.com.
По информации источника, бразильский клуб хочет купить 32-летнего футболиста, поскольку он идеально подходит под игровую модель тренера команды Жорже Жезуша.
Впрочем, осуществить сделку будет очень трудно. Во-первых, 31 июля в Бразилии закрывается трансферное окно. Во-вторых, «Фламенго» не готов платить игроку такую же зарплату, как в России – 4 миллиона евро в год.
- Адриано выступает за «Спартак» с января 2017 года.
- За 2,5 сезона форвард забил 25 голов и сделал 15 ассистов в 79 матчах.
- Его контракт с клубом истекает следующим летом.
- Рыночная стоимость бразильца – 5 миллионов евро.