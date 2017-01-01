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    «Фламенго» хочет купить форварда «Спартака» Адриано

    Нападающий «Спартака» Луис Адриано заинтересовал «Фламенго», сообщает Goal.com.

    По информации источника, бразильский клуб хочет купить 32-летнего футболиста, поскольку он идеально подходит под игровую модель тренера команды Жорже Жезуша.

    Впрочем, осуществить сделку будет очень трудно. Во-первых, 31 июля в Бразилии закрывается трансферное окно. Во-вторых, «Фламенго» не готов платить игроку такую же зарплату, как в России – 4 миллиона евро в год.

    • Адриано выступает за «Спартак» с января 2017 года.
    • За 2,5 сезона форвард забил 25 голов и сделал 15 ассистов в 79 матчах.
    • Его контракт с клубом истекает следующим летом.
    • Рыночная стоимость бразильца – 5 миллионов евро.

    Источник: Goal.com

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    Сегодня, 11:40
    Комментарии15
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      Рейтинг: +8471

      vashinin 1 минуту назад

      Это что - пошли в полный разнос?!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +883

      Томик 15 минут назад

      Продали бы Ананидзе лучше. Да, видно, не востребован. И Олега Георгиевича заодно. Никому не нужен?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +41

      ALEX TARAN > Томик 8 минут назад

      У аниста не такая высокая зарплата как у этого бездаря...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18242

      oyabun 29 минут назад

      Да чего там.. забирайте, все равно раздаем всю команду

      2
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      Рейтинг: +6122

      TihonAlt > oyabun 3 минуты назад

      пусть и тренера забирают в нагрузку.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10453

      slavutiq70 46 минут назад

      С трудом верится,,,,у них молодёжи талантливой пруд пруди,,,и не надо покупать,,,,а так хорошо бы было бы,,,,,совсем перестал играть,,,

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +13466

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Очень своевременное предложение! Желательно продать прямо сегодня! Только бы не фейк!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4093

      серега кашин 1 час назад

      а он на своюзарплату и впрямь не играет можно и продать

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +663

      rash1959 1 час назад

      Надо было вместо Зе его подменить, переклеить паспорт и... шито-крыто.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5439

      piligrim1986 1 час назад

      чет понтов с него пока 0

      1
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      Рейтинг: +221

      Pilottt 1 час назад

      Слишком хорошо для правды

      1
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      Рейтинг: +9134

      vladimir-7 1 час назад

      Надо же придумать такую фигню с интересом Фламенго к Адриано, в
      Бразилии таких игроков пруд-пруди, а здесь выкупать и з/п такую платить.

      3
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