«Фламенго» хочет купить форварда «Спартака» Адриано

Нападающий «Спартака» Луис Адриано заинтересовал «Фламенго», сообщает Goal.com.

По информации источника, бразильский клуб хочет купить 32-летнего футболиста, поскольку он идеально подходит под игровую модель тренера команды Жорже Жезуша.

Впрочем, осуществить сделку будет очень трудно. Во-первых, 31 июля в Бразилии закрывается трансферное окно. Во-вторых, «Фламенго» не готов платить игроку такую же зарплату, как в России – 4 миллиона евро в год.