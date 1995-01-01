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    Daily Mail: Милинкович-Савич договорился с «Манчестер Юнайтед» об условиях личного контракта

    Полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич близок к переходу в «Манчестер Юнайтед», сообщает Daily Mail.

    По информации источника, сербский хавбек уже согласовал с английским клубом детали личного соглашения.

    Дальнейшие действия «МЮ» по трансферу 24-летнего футболиста зависят от возможной продажи Поля Погба. Только в случае ухода француза у манкунианцев появятся деньги на столь дорогостоящую сделку.

    Ранее стало известно, что покупка Милинковича-Савича обойдется «Юнайтед» в 80 миллионов евро, включая бонусы.

    • Милинкович-Савич выступает за «Лацио» с 2015 года.
    • В прошлом сезоне игрок забил семь голов и сделал три результативные передачи в 41 матче.
    • Его рыночная стоимость – 65 миллионов евро.

    Источник: Daily Mail

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    Сегодня, 10:56
    Комментарии1
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      Рейтинг: +997

      lek! 14 минут назад

      Значит Погба все таки переходит в Реал.

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