Daily Mail: Милинкович-Савич договорился с «Манчестер Юнайтед» об условиях личного контракта

Полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич близок к переходу в «Манчестер Юнайтед», сообщает Daily Mail.

По информации источника, сербский хавбек уже согласовал с английским клубом детали личного соглашения.

Дальнейшие действия «МЮ» по трансферу 24-летнего футболиста зависят от возможной продажи Поля Погба. Только в случае ухода француза у манкунианцев появятся деньги на столь дорогостоящую сделку.

Ранее стало известно, что покупка Милинковича-Савича обойдется «Юнайтед» в 80 миллионов евро, включая бонусы.