Daily Mail: Милинкович-Савич договорился с «Манчестер Юнайтед» об условиях личного контракта

Значит Погба все таки переходит в Реал.
Полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич близок к переходу в «Манчестер Юнайтед», сообщает Daily Mail.
По информации источника, сербский хавбек уже согласовал с английским клубом детали личного соглашения.
Дальнейшие действия «МЮ» по трансферу 24-летнего футболиста зависят от возможной продажи Поля Погба. Только в случае ухода француза у манкунианцев появятся деньги на столь дорогостоящую сделку.
Ранее стало известно, что покупка Милинковича-Савича обойдется «Юнайтед» в 80 миллионов евро, включая бонусы.
- Милинкович-Савич выступает за «Лацио» с 2015 года.
- В прошлом сезоне игрок забил семь голов и сделал три результативные передачи в 41 матче.
- Его рыночная стоимость – 65 миллионов евро.