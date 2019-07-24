Милинкович-Савич близок к переходу в «Манчестер Юнайтед» за 80 миллионов

Полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич может перебраться в «Манчестер Юнайтед».

По информации La Gazzetta dello Sport, английский клуб предложил за серба 80 миллионов евро (75 миллионов плюс еще 5 в виде легко достижимых бонусов). Клубы близки к достижению согласия.

Футболист подпишет с «МЮ» контракт сроком на пять лет с зарплатой 6-7 миллионов евро в год.