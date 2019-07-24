Милинкович-Савич близок к переходу в «Манчестер Юнайтед» за 80 миллионов

Если так, то это вообще огонь. Правда, полагаю, что Погба тогда уходит. Если так, то на вырученные деньги главное купить хорошего защитника и по-хорошему взять ещё Бруну Фернандеша.
Полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич может перебраться в «Манчестер Юнайтед».
По информации La Gazzetta dello Sport, английский клуб предложил за серба 80 миллионов евро (75 миллионов плюс еще 5 в виде легко достижимых бонусов). Клубы близки к достижению согласия.
Футболист подпишет с «МЮ» контракт сроком на пять лет с зарплатой 6-7 миллионов евро в год.
- 24-летний игрок перешел в «Лацио» из «Генка» в 2015 году за 18 миллионов евро.
- В прошлом сезоне хавбек провел за римскую команду 41 матч, забил семь голов и сделал три результативные передачи.