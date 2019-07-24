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    Милинкович-Савич близок к переходу в «Манчестер Юнайтед» за 80 миллионов

    Полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич может перебраться в «Манчестер Юнайтед».

    По информации La Gazzetta dello Sport, английский клуб предложил за серба 80 миллионов евро (75 миллионов плюс еще 5 в виде легко достижимых бонусов). Клубы близки к достижению согласия.

    Футболист подпишет с «МЮ» контракт сроком на пять лет с зарплатой 6-7 миллионов евро в год.

    • 24-летний игрок перешел в «Лацио» из «Генка» в 2015 году за 18 миллионов евро.
    • В прошлом сезоне хавбек провел за римскую команду 41 матч, забил семь голов и сделал три результативные передачи.

    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    Сегодня, 15:02
    Комментарии1
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      Рейтинг: +5938

      ivanthebest 1 час назад

      Если так, то это вообще огонь. Правда, полагаю, что Погба тогда уходит. Если так, то на вырученные деньги главное купить хорошего защитника и по-хорошему взять ещё Бруну Фернандеша.

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