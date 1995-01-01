Ковач: «Уверен, что «Бавария» сможет заполучить Сане»

Главный тренер «Баварии» Нико Ковач выразил уверенность, что клубу удастся этим летом купить у «Манчестер Сити» вингера Лероя Сане.

«Руководство клуба поставило такую цель и я уверен, что мы сможем заполучить его», – сказал Ковач.

Ранее сообщалось, что трансфер 23-летнего футболиста обойдется мюнхенцам в 100 миллионов евро.