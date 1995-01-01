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    Ковач: «Уверен, что «Бавария» сможет заполучить Сане»

    Главный тренер «Баварии» Нико Ковач выразил уверенность, что клубу удастся этим летом купить у «Манчестер Сити» вингера Лероя Сане.

    «Руководство клуба поставило такую цель и я уверен, что мы сможем заполучить его», – сказал Ковач.

    Ранее сообщалось, что трансфер 23-летнего футболиста обойдется мюнхенцам в 100 миллионов евро.

    • Сане выступает за «Сити» с 2016 года.
    • В прошлом сезоне он забил 16 голов и сделал 18 результативных передач в 47 матчах.

    Источник: Goal.com

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    Сегодня, 10:40
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1092

      Dizayner 21 секунду назад

      а как же политика клуба?))) чет вы противоречите сами себе ребята, то говорите что клуб не будет участвовать в этом безумии, а потом говорите что хотите купить игрока за 100 миллионов

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