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    Bild: «Бавария» начала переговоры с «Манчестер Сити» по трансферу Сане

    «Бавария» начала переговоры с «Манчестер Сити» о трансфере полузащитника Лероя Сане.

    По информации Bild, спортивный директор мюнхенского клуба Хасан Салихамиджич провел встречу с руководством «Сити», чтобы обсудить возможную сделку.

    «Бавария» готова платить хавбеку более 200 тысяч евро в неделю. Сумма сделки может составить не менее 100 миллионов.

    • Сане перешел в «Баварию» из «Шальке-04» в 2016 году за 50,5 миллиона евро.
    • В сезоне-2018/19 немец провел за мюнхенцев 47 матчей во всех турнирах, забил 16 голов и сделал 18 результативных передач.
    • Контракт полузащитника рассчитан до июня 2021 года.

    Источник: Bild

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    Сегодня, 20:15
    Комментарии2
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      Рейтинг: +109

      Artemka444 5 минут назад

      круто однако,сами у себя купят)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +144

      teodogat 10 минут назад

      Куда он перешел из Шальке в 2016 году за 50,5 миллиона евро и провел в 2018/2019 47 матчей? Зачем Баварии его покупать, если он уже там с 2016?))

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