Bild: «Бавария» начала переговоры с «Манчестер Сити» по трансферу Сане

«Бавария» начала переговоры с «Манчестер Сити» о трансфере полузащитника Лероя Сане.

По информации Bild, спортивный директор мюнхенского клуба Хасан Салихамиджич провел встречу с руководством «Сити», чтобы обсудить возможную сделку.

«Бавария» готова платить хавбеку более 200 тысяч евро в неделю. Сумма сделки может составить не менее 100 миллионов.