Bild: «Бавария» начала переговоры с «Манчестер Сити» по трансферу Сане

круто однако,сами у себя купят)
«Бавария» начала переговоры с «Манчестер Сити» о трансфере полузащитника Лероя Сане.
По информации Bild, спортивный директор мюнхенского клуба Хасан Салихамиджич провел встречу с руководством «Сити», чтобы обсудить возможную сделку.
«Бавария» готова платить хавбеку более 200 тысяч евро в неделю. Сумма сделки может составить не менее 100 миллионов.
- Сане перешел в «Баварию» из «Шальке-04» в 2016 году за 50,5 миллиона евро.
- В сезоне-2018/19 немец провел за мюнхенцев 47 матчей во всех турнирах, забил 16 голов и сделал 18 результативных передач.
- Контракт полузащитника рассчитан до июня 2021 года.