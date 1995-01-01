Мойес: «Не мог понять, «МЮ» совершает трансферы ради маркетинга или усиления состава»

Так то, оно так, но дело в том, что ты себя никакущим тренером показал, и не только в МЮ, вот что сейчас воздух сотрясать? Чтобы не забыли о тебе, что ты вообще существуешь?)
Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Дэвид Мойес заявил, что трансферная политика манкунианского клуба вызывала у него удивление.
«В течение какого-то времени мне было трудно осознать, в каком направлении двигается «Манчестер Юнайтед». Не мог понять, клуб совершает трансферы ради маркетинга или усиления состава. Я до сих пор не знаю однозначного ответа.
Ценности «МЮ» не всегда заключались в том, чтобы подписывать самых дорогих футболистов. Ранее они привлекали молодежь из академии. Я никогда не думал, что это клуб, который ставит на первое место огромные затраты на покупку новичков», – сказал Мойес.
- Шотландский специалист стал преемником сэра Алекса Фергюсона.
- В «МЮ» Мойес проработал менее года.
- Его уволили в апреле 2014-го, несмотря на подписанный шестилетний контракт.