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    Мойес: «Не мог понять, «МЮ» совершает трансферы ради маркетинга или усиления состава»

    Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Дэвид Мойес заявил, что трансферная политика манкунианского клуба вызывала у него удивление.

    «В течение какого-то времени мне было трудно осознать, в каком направлении двигается «Манчестер Юнайтед». Не мог понять, клуб совершает трансферы ради маркетинга или усиления состава. Я до сих пор не знаю однозначного ответа.

    Ценности «МЮ» не всегда заключались в том, чтобы подписывать самых дорогих футболистов. Ранее они привлекали молодежь из академии. Я никогда не думал, что это клуб, который ставит на первое место огромные затраты на покупку новичков», – сказал Мойес.

    • Шотландский специалист стал преемником сэра Алекса Фергюсона.
    • В «МЮ» Мойес проработал менее года.
    • Его уволили в апреле 2014-го, несмотря на подписанный шестилетний контракт.

    Источник: Daily Mail

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7678

      Cules2013 1 час назад

      Так то, оно так, но дело в том, что ты себя никакущим тренером показал, и не только в МЮ, вот что сейчас воздух сотрясать? Чтобы не забыли о тебе, что ты вообще существуешь?)

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