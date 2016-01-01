Кикнадзе: «Появление VAR не исключает комментариев в адрес работы судейской бригады»

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе поделился мнением о работе системы VAR в матче 3-го тура РПЛ против ЦСКА (0:1).

«Что касается использования VAR, хорошо, что он появился. Тем не менее сегодня игра показала, что появление VAR не исключает комментариев в адрес работы судейской бригады.

Нам кажется, что пенальти на Смолове был, если пользоваться VAR опять-таки. Непонятно, почему мы в одном случае пользуемся VAR, а в другом нет», – сказал Кикнадзе.