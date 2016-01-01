Кикнадзе: «Появление VAR не исключает комментариев в адрес работы судейской бригады»

Все правильно говорит. А судьи как и прежде нагло врут переворачивают эпизоды с ног на голову........самим то не противно?!
Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе поделился мнением о работе системы VAR в матче 3-го тура РПЛ против ЦСКА (0:1).
«Что касается использования VAR, хорошо, что он появился. Тем не менее сегодня игра показала, что появление VAR не исключает комментариев в адрес работы судейской бригады.
Нам кажется, что пенальти на Смолове был, если пользоваться VAR опять-таки. Непонятно, почему мы в одном случае пользуемся VAR, а в другом нет», – сказал Кикнадзе.
- Единственный гол в матче забил Федор Чалов с пенальти.
- 11-метровый был назначен с помощью системы VAR.
- Эпизод со Смоловым произошел на 90-й минуте.
- Арбитр решил, что Игорь Дивеев сыграл чисто, а Ведран Чорлука получил желтую карточку за споры с рефери.