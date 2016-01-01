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    Кикнадзе: «Появление VAR не исключает комментариев в адрес работы судейской бригады»

    Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе поделился мнением о работе системы VAR в матче 3-го тура РПЛ против ЦСКА (0:1).

    «Что касается использования VAR, хорошо, что он появился. Тем не менее сегодня игра показала, что появление VAR не исключает комментариев в адрес работы судейской бригады.

    Нам кажется, что пенальти на Смолове был, если пользоваться VAR опять-таки. Непонятно, почему мы в одном случае пользуемся VAR, а в другом нет», – сказал Кикнадзе.

    • Единственный гол в матче забил Федор Чалов с пенальти.
    • 11-метровый был назначен с помощью системы VAR.
    • Эпизод со Смоловым произошел на 90-й минуте.
    • Арбитр решил, что Игорь Дивеев сыграл чисто, а Ведран Чорлука получил желтую карточку за споры с рефери.

    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 08:56
    Комментарии4
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      Рейтинг: +118

      RJM555 39 минут назад

      Все правильно говорит. А судьи как и прежде нагло врут переворачивают эпизоды с ног на голову........самим то не противно?!

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      Рейтинг: +4229

      Агасфер 1 час назад

      Кикнадзя,вы должны были получить 5 жёлтых и удаление,"сухины дети"...

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      Рейтинг: +924

      klim2m 2 часа назад

      Ну да смотря кто будет рассматривать эпизоды)))

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      Рейтинг: +6805

      Skull_Boy 2 часа назад

      Ой молчал бы про судейство, чутка только коснуться до игроков Локо уже валяются на поле, а про Эдера и Миранчука и вовсе молчу, а что касается Дивеева, то на повторе видно было, что по мячу то он попал, а дальше физика, а никак этот черономазый просто взял и лупанул в колено

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