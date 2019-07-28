ЦСКА и «Болонья» – претенденты на хавбека ПСВ Хендрикса

Полузащитник ПСВ Йоррит Хендрикс летом может сменить клуб. На футболиста претендуют «Болонья» и ЦСКА, информирует Corriere dello Sport.

Голландский футболист и его клуб рассчитывают на сделку с итальянцами, однако те не торопятся подписывать официальные бумаги. Если в течение недели «Болонья» не проявит активность, Хендрикс и ПСВ будут прорабатывать вариант с ЦСКА.