ЦСКА и «Болонья» – претенденты на хавбека ПСВ Хендрикса

Полузащитник ПСВ Йоррит Хендрикс летом может сменить клуб. На футболиста претендуют «Болонья» и ЦСКА, информирует Corriere dello Sport.
Голландский футболист и его клуб рассчитывают на сделку с итальянцами, однако те не торопятся подписывать официальные бумаги. Если в течение недели «Болонья» не проявит активность, Хендрикс и ПСВ будут прорабатывать вариант с ЦСКА.
- В прошлом сезоне Хендрикс принял участие в 38 матчах, забил гол, сделал пять результативных пасов.
- Контракт хавбека с ПСВ действует до лета 2021 года.
- Хендрикс – воспитанник ПСВ.