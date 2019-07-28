Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках
    Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках
    2 Тест: дороже фильм или футболист?
    Тест: дороже фильм или футболист?
    3 Тест: как сильно вы болеете за сборную России?
    Тест: как сильно вы болеете за сборную России?

    ЦСКА и «Болонья» – претенденты на хавбека ПСВ Хендрикса

    Полузащитник ПСВ Йоррит Хендрикс летом может сменить клуб. На футболиста претендуют «Болонья» и ЦСКА, информирует Corriere dello Sport.

    Голландский футболист и его клуб рассчитывают на сделку с итальянцами, однако те не торопятся подписывать официальные бумаги. Если в течение недели «Болонья» не проявит активность, Хендрикс и ПСВ будут прорабатывать вариант с ЦСКА.

    • В прошлом сезоне Хендрикс принял участие в 38 матчах, забил гол, сделал пять результативных пасов.
    • Контракт хавбека с ПСВ действует до лета 2021 года.
    • Хендрикс – воспитанник ПСВ.

    Источник: Corriere dello Sport

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 01:25
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79116
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    72739
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru