Шюррле должен прибыть в расположение «Спартака» сегодня или завтра

«Спартак» близок к завершению работы над трансфером нападающего дортмундской «Боруссии» Андре Шюррле. По сведениям РБК, футболист прибудет в Москву сегодня, 29 июля, или завтра.
Ранее агент немца Инго Хаспель сообщил, что ведет со «Спартаком» продвинутые переговоры и сторонам осталось уладить некоторые детали контракта.
- В сезоне-2018/19 Шюррле выступал на правах аренды в «Фулхэме». Хавбек провел за лондонцев 24 матча в АПЛ и забил шесть голов.
- Контракт футболиста с «Боруссией» рассчитан до июня 2021 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 12 миллионов евро.