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    Шюррле должен прибыть в расположение «Спартака» сегодня или завтра

    «Спартак» близок к завершению работы над трансфером нападающего дортмундской «Боруссии» Андре Шюррле. По сведениям РБК, футболист прибудет в Москву сегодня, 29 июля, или завтра.

    Ранее агент немца Инго Хаспель сообщил, что ведет со «Спартаком» продвинутые переговоры и сторонам осталось уладить некоторые детали контракта.

    • В сезоне-2018/19 Шюррле выступал на правах аренды в «Фулхэме». Хавбек провел за лондонцев 24 матча в АПЛ и забил шесть голов.
    • Контракт футболиста с «Боруссией» рассчитан до июня 2021 года.
    • Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 12 миллионов евро.

    Источник: РБК

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