Шюррле должен прибыть в расположение «Спартака» сегодня или завтра

«Спартак» близок к завершению работы над трансфером нападающего дортмундской «Боруссии» Андре Шюррле. По сведениям РБК, футболист прибудет в Москву сегодня, 29 июля, или завтра.

Ранее агент немца Инго Хаспель сообщил, что ведет со «Спартаком» продвинутые переговоры и сторонам осталось уладить некоторые детали контракта.