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    «Зенит» – единственная команда, которой «Оренбург» проиграл все свои матчи в РПЛ

    «Зенит» обыграл «Оренбург» (2:0) во встрече третьего тура РПЛ.

    Всего клубы провели между собой пять игр в чемпионате России. Все они завершились победой петербуржцев.

    «Зенит» – единственная команда, которой «Оренбург» проиграл все свои матчи в Премьер-лиге ( с учетом пяти и более проведенных встреч).

    Игры «Оренбурга» с «Зенитом» в РПЛ

    1. Сезон-2016/17: «Зенит» – «Оренбург» – 1:0, «Оренбург» – «Зенит» – 0:1.

    2. Сезон 2018/19: «Оренбург» – «Зенит» – 1:2, «Зенит» – «Оренбург» – 3:1.

    3. Сезон-2019/20: «Оренбург» – «Зенит» – 0:1.

    • В первых двух турах Премьер-лиги «Оренбург» уступил «Ростову» (1:2) и ЦСКА (1:2) соответственно.
    • «Зенит» в трех матчах набрал девять очков и возглавил турнирную таблицу.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 18:02
    Комментарии23
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      Рейтинг: +235

      Чехов на Садовой 1 час назад

      первые ''железные''шесть очков в копилке (сочи,оренбург,судейки). То-же будет во втором круге. Вот потому в еврокубках и регулярный просэээр.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      O-kolesov 1 час назад

      Что-то многие забыли как в ЧР играли 7-8 московских команд из 16-ти.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2229

      Кинстифа 1 час назад

      Теперь еще Сочи добавился к фарм клубам Зенита ))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4966

      Сильвербой 1 час назад

      Ну а чему тут удивляться!?

      2
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      Рейтинг: +5975

      ivanthebest 1 час назад

      Липовыми шампиньёнствами не просто пахнет, а уже начинает пованивать...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +554

      Аден 1 час назад

      для того Оренпурх и существует в РПЛ. ха-ха-ха
      общество – «Газпром добыча Оренбург» -спонсор Оренпурха – на 99% принадлежит обществу с ограниченной ответственностью «Газпром переработка», поэтому это даже не дочернее, а внучатое общество большого «Газпрома». А чего, дело то житейское, по другому то сраному зениту чемпионом то и не стать.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4605

      BRO_football 1 час назад

      Собственно, с этой целью Оренбург и был приглашён в РПЛ. Теперь ещё и ФК Сочи, владелец которого Борис Ротенберг, будет дарить очки Зениту.

      3
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      Рейтинг: +349

      dimar > BRO_football 11 минут назад

      а как вротенберг и Зенит связаны?

      0
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      Рейтинг: +2352

      paracetamol 1 час назад

      Неудивительно, класс несопоставим.

      0
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      Рейтинг: +2885

      momwig_ 1 час назад

      Ой как удивительно!.. Если не помнить, что настоящее имя этого выродка - Газовик-Газпром

      Теперь мы ещё "Сочам" удивляться будем...

      5
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      Рейтинг: +916

      sidul1 1 час назад

      У Зенита всегда фора в 12 очков.

      2
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