«Зенит» – единственная команда, которой «Оренбург» проиграл все свои матчи в РПЛ

«Зенит» обыграл «Оренбург» (2:0) во встрече третьего тура РПЛ.

Всего клубы провели между собой пять игр в чемпионате России. Все они завершились победой петербуржцев.

«Зенит» – единственная команда, которой «Оренбург» проиграл все свои матчи в Премьер-лиге ( с учетом пяти и более проведенных встреч).

Игры «Оренбурга» с «Зенитом» в РПЛ

1. Сезон-2016/17: «Зенит» – «Оренбург» – 1:0, «Оренбург» – «Зенит» – 0:1.

2. Сезон 2018/19: «Оренбург» – «Зенит» – 1:2, «Зенит» – «Оренбург» – 3:1.

3. Сезон-2019/20: «Оренбург» – «Зенит» – 0:1.