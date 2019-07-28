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    Семак – о пенальти в ворота «Оренбурга»: «Есть правила. Не думаю, что кто-то относится к «Зениту» с симпатией»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о победе над «Оренбургом» (2:0) в матче третьего тура РПЛ.

    Петербуржцы набрали девять очков и возглавили турнирную таблицу Премьер-лиги.

    – Что не получалось в первом тайме?

    – Медленно перестраивались в линиях, не успевали накрывать фланговые передачи. Не хватало общекомандного движения. Нужно быстрее перемещаться, чтобы перекрывать зоны, через которые возможно создание остроты у наших ворот.

    – Что с Дзюбой?

    – Получил повреждение, его степень сможем оценить немного позже. Он попросил замену. К сожалению, она стала последней, и мы остались без возможности сделать замену в случае форс-мажора.

    – Как относитесь к пенальти, который назначили в ворота «Оренбурга»?

    – Надо смотреть. Есть правила, такие вопросы лучше адресовать к судьям. Не думаю, что кто-то относится к нам с симпатией. Если взглянуть на прошлый сезон, то мы – команда, в пользу которой было назначено наименьшее количество пенальти.

    – «Зенит» произвел двоякое впечатление. Казалось, команда должна была бы сыграть получше. Планируются ли новые люди в команду? Чего вообще ждете от европейского сезона?

    – Европейский сезон европейским. Нам нужно проделать большую работу, чтобы быть конкурентоспособными в Лиге чемпионов. Думаем о тех матчах, которые есть. По поводу усиления думаем. Надеюсь, одного-двоих футболистов сможем подписать. Сейчас оптимизируем количество игроков, которые у нас есть.

    С «Оренбургом» непросто никому, особенно, когда они играют дома. Они доказывают, что с этой командой нужно считаться.

    • В четвертом туре «Зенит» в Санкт-Петербурге примет «Краснодар».
    • Игра состоится в субботу, 3 августа, и начнется в 21:30 по московскому времени.

    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +552

      Аден 54 минуты назад

      сережа спроси у Дюкова. ха-ха-ха
      а пеналь реально выдуманный, судейка старалась как могла помогая зенитовской помойке.

      5
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      Рейтинг: +380

      GSmall > Аден 52 минуты назад

      Придурок,а смысл помогать?Зенит итак то вёл

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1520

      baden69 > GSmall 43 минуты назад

      Не обращай внимания, его и так Боженька обидел, он болеет за команду, которая без помощи судей даже Тамбову вчистую проигрывает...

      2
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      ...
      Рейтинг: +552

      Аден > GSmall 14 минут назад

      придурок твой папа, а ты полудурок. И, что, что вёл? Вот и тянул твою помойку, что бы могла вести.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +13463

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      " Не думаю, что кто-то относится к Зениту с симпатией." В этом ты Богданыч абсолютно прав!

      4
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      Рейтинг: +1483

      ухоженный крокодил > DOCTOR PENALTY 54 минуты назад

      А ты думаешь, что к шестеркам шейхов, все нормально относятся?

      1
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      Рейтинг: +380

      GSmall > DOCTOR PENALTY 53 минуты назад

      К Зениту с симпатией относятся только Миллер и я))))

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