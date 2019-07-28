Семак – о пенальти в ворота «Оренбурга»: «Есть правила. Не думаю, что кто-то относится к «Зениту» с симпатией»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о победе над «Оренбургом» (2:0) в матче третьего тура РПЛ.

Петербуржцы набрали девять очков и возглавили турнирную таблицу Премьер-лиги.

– Что не получалось в первом тайме?

– Медленно перестраивались в линиях, не успевали накрывать фланговые передачи. Не хватало общекомандного движения. Нужно быстрее перемещаться, чтобы перекрывать зоны, через которые возможно создание остроты у наших ворот.

– Что с Дзюбой?

– Получил повреждение, его степень сможем оценить немного позже. Он попросил замену. К сожалению, она стала последней, и мы остались без возможности сделать замену в случае форс-мажора.

– Как относитесь к пенальти, который назначили в ворота «Оренбурга»?

– Надо смотреть. Есть правила, такие вопросы лучше адресовать к судьям. Не думаю, что кто-то относится к нам с симпатией. Если взглянуть на прошлый сезон, то мы – команда, в пользу которой было назначено наименьшее количество пенальти.

– «Зенит» произвел двоякое впечатление. Казалось, команда должна была бы сыграть получше. Планируются ли новые люди в команду? Чего вообще ждете от европейского сезона?

– Европейский сезон европейским. Нам нужно проделать большую работу, чтобы быть конкурентоспособными в Лиге чемпионов. Думаем о тех матчах, которые есть. По поводу усиления думаем. Надеюсь, одного-двоих футболистов сможем подписать. Сейчас оптимизируем количество игроков, которые у нас есть.

С «Оренбургом» непросто никому, особенно, когда они играют дома. Они доказывают, что с этой командой нужно считаться.