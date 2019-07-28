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    «Зенит»: Азмун забил «Оренбургу» самый быстрый гол команды в чемпионатах России

    «Зенит» сегодня играет с «Оренбургом» во встрече третьего тура РПЛ.

    В самом дебюте матча счет открыл нападающий петербуржцев Сердар Азмун. Как сообщает официальный сайт «Зенита», иранец забил на 11-й секунде. Этот гол стал самым быстрым мячом петербургской команды в истории чемпионата России.

    Предыдущий рекорд принадлежал экс-полузащитнику петербуржцев Алексею Ионову: в матче против «Ростова» в июне 2011-го ему для гола потребовалось 12 секунд.

    Автором самого быстрого мяча в истории «Зенита» остается Юрий Герасимов, забивший «Нефтчи» на 10-й секунде матча чемпионата СССР в 1983 году.

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    Азмуну не хватило трех секунд, чтобы забить самый быстрый гол в истории РПЛ

    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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