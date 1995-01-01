«Спорт-Экспресс»: «Спартак» не будет увольнять Кононова сейчас. Клуб ищет ему замену на лето 2020 года

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов может сохранить свой пост до конца сезона.

По информации «Спорт-Экспресс», руководство клуба не планирует увольнять специалиста сейчас, несмотря на поражение от новичка РПЛ «Тамбова» (0:2) в матче третьего тура. На данный момент вопрос об отставке Кононова не стоит.

Как отмечает издание, совет директоров москвичей имеет кредит доверия к тренеру и не собирается его менять как минимум до завершения отборочных раундов Лиги Европы и закрытия трансферного окна. В «Спартаке» надеются, что приобретения атакующих игроков улучшат результаты команды и качество игры.

При этом «Спартак» уже ищет потенциальную замену Кононову на лето 2020 года, прорабатывая список из возможных кандидатов.

Ранее сообщалось, что руководство московского клуба дало Кононову пять матчей на исправление ситуации. В случае вылета от «Туна» (матчи пройдут 8 и 15 августа) в третьем квалификационном раунде Лиги Европы специалист будет отправлен в отставку.