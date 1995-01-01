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    «Спорт-Экспресс»: «Спартак» не будет увольнять Кононова сейчас. Клуб ищет ему замену на лето 2020 года

    Главный тренер «Спартака» Олег Кононов может сохранить свой пост до конца сезона.

    По информации «Спорт-Экспресс», руководство клуба не планирует увольнять специалиста сейчас, несмотря на поражение от новичка РПЛ «Тамбова» (0:2) в матче третьего тура. На данный момент вопрос об отставке Кононова не стоит.

    Как отмечает издание, совет директоров москвичей имеет кредит доверия к тренеру и не собирается его менять как минимум до завершения отборочных раундов Лиги Европы и закрытия трансферного окна. В «Спартаке» надеются, что приобретения атакующих игроков улучшат результаты команды и качество игры.

    При этом «Спартак» уже ищет потенциальную замену Кононову на лето 2020 года, прорабатывая список из возможных кандидатов.

    Ранее сообщалось, что руководство московского клуба дало Кононову пять матчей на исправление ситуации. В случае вылета от «Туна» (матчи пройдут 8 и 15 августа) в третьем квалификационном раунде Лиги Европы специалист будет отправлен в отставку.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 14:46
    Комментарии57
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      Рейтинг: +2

      GoshaMal 6 минут назад

      может он долг отрабатывает до лета 20-ого? )

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +209

      spilo > GoshaMal 2 минуты назад

      ха, а ведь точно)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +880

      Томик 14 минут назад

      Надо бы поторопиться. А то, не ровён, час из фнл возвращаться придётся. С такой игрой всё возможно.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +34

      Migele 15 минут назад

      С такой игрой не удивлюсь, если Кононов выведет красно-белых в Пердив)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +688

      Genz 17 минут назад

      Лучше Кононова убрать сегодня, а завтра назначить время карреру. Итальяшка выиграет у туна

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6051

      TihonAlt 19 минут назад

      Проект Кононов давно провален.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +965

      Фан666 22 минуты назад

      Претенденты на замену наверное - Бердыев и Карерра. А вылет от туна реален, так что чего тянуть то

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4958

      Сильвербой > Фан666 10 минут назад

      Ты думаешь что после той СМС, которую Федун отправил Бердыеву, когда тот во время переговоров со Спартаком еще и с Локомотивом успел провести переговоры, Курбана Бекиевича назначат в Спартак??? Очень сильно сомневаюсь!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4958

      Сильвербой 22 минуты назад

      Да это уже конец, все, дальше будет только хуже! Не сомневаюсь что уже и игроки ждут смены тренера! Тун мы не пройдем, нужна колоссальная встряска. Либо менять тренера, либо ставить игроков к стене и пи..ть палкой, возможно тогда что-то ненадолго изменится, а там опять менять тренера!!!

      3
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    • ...
      Рейтинг: +124

      Olymp2 29 минут назад

      Значит выгонят. С судьями похоже обрубили,надеятсЯ что временно

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +8351

      vashinin 30 минут назад

      тогда может сразу сняться с чемпионата... до 2020 года))

      4
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      Рейтинг: +4573

      Викос > vashinin 25 минут назад

      типа пересидеть кононовские времена))

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +642

      Пестрый 41 минуту назад

      Да выгонят мямлю в ближайшее время хотя надо было выгнать еще весной оснований для этого был вагон! Вопрос только на..я его брали?

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