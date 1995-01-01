«Евро-футбол.ру»: руководство «Спартака» поставило Кононову ультиматум. В случае вылета из ЛЕ от «Туна» он будет уволен немедленно

В смысле, если не пройдет? А что, кто-то еще рассматривает вариант, что Спартак пройдет Тун? =)))
Руководство «Спартака» отреагировало на поражение команды от «Тамбова» (0:2) в матче третьего тура РПЛ.
По информации «Евро-футбол.ру», совет директоров поставил главному тренеру Олегу Кононову. Специалисту дано пять матчей на исправление ситуации. При этом, если «Спартак» не пройдет «Тун» в третьем квалификационном раунде Лиги Европы, Кононов будет отправлен в отставку немедленно.
- 53-летний тренер возглавил москвичей в ноябре 2018 года.
- В первых трех матчах РПЛ «Спартак» набрал четыре очка и занимает девятое место в турнирной таблице.
- Красно-белые сыграют с «Туном» 8 (в гостях) и 15 августа.
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