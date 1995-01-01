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    «Евро-футбол.ру»: руководство «Спартака» поставило Кононову ультиматум. В случае вылета из ЛЕ от «Туна» он будет уволен немедленно

    Руководство «Спартака» отреагировало на поражение команды от «Тамбова» (0:2) в матче третьего тура РПЛ.

    По информации «Евро-футбол.ру», совет директоров поставил главному тренеру Олегу Кононову. Специалисту дано пять матчей на исправление ситуации. При этом, если «Спартак» не пройдет «Тун» в третьем квалификационном раунде Лиги Европы, Кононов будет отправлен в отставку немедленно.

    • 53-летний тренер возглавил москвичей в ноябре 2018 года.
    • В первых трех матчах РПЛ «Спартак» набрал четыре очка и занимает девятое место в турнирной таблице.
    • Красно-белые сыграют с «Туном» 8 (в гостях) и 15 августа.

    Источник: «Евро-футбол.ру»

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    Сегодня, 13:24
    Комментарии35
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      Рейтинг: +427

      JI e x a 1 минуту назад

      В смысле, если не пройдет? А что, кто-то еще рассматривает вариант, что Спартак пройдет Тун? =)))

      0
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      Рейтинг: +13453

      DOCTOR PENALTY 10 минут назад

      Олег Георгиевич, самое время совершить мужской поступок. Ну не получилось, "...давай досвиданье!"

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2451

      мы_не_рабы 22 минуты назад

      Если выбирать между кнутом и пряником - то команде сейчас нужен кнут. А Кононов, к сожалению, это пряник. Так что ждём перемен!

      1
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      Рейтинг: +610

      Grag 22 минуты назад

      если будут играть как с Тамбовом. Тун - фаворит.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5189

      батог 23 минуты назад

      То есть до Нового года можно проиграть все кроме Туна ?

      0
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      Рейтинг: +949

      almanev 26 минут назад

      То есть если Кононов пройдет ТУн, то останется главным тренером? Так то после Туна даже не группа, а еще один раунд.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +688

      Genz 33 минуты назад

      Тун не Тамбов. 3:0 Тун будет уже вести к десятой минуте

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +4073

      серега кашин 35 минут назад

      зачем откладывать на потом, можно чтоб не оттягивать неизбежное прям сейчас увольнять

      4
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      Рейтинг: +10366

      slavutiq70 43 минуты назад

      Увольнять можно уже сегодня,,,,не чего он не исправит это просто очевидно,за девять месяцев работы не каких сдвигов,,,,то что от него ждать за месяц,,,,Да и вообще странное решение было его вообще брать,,,,

      7
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      Рейтинг: +615

      Taps 46 минут назад

      Зачем ждать ?
      Результат известен.

      4
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