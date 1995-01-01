«Евро-футбол.ру»: руководство «Спартака» поставило Кононову ультиматум. В случае вылета из ЛЕ от «Туна» он будет уволен немедленно

Руководство «Спартака» отреагировало на поражение команды от «Тамбова» (0:2) в матче третьего тура РПЛ.

По информации «Евро-футбол.ру», совет директоров поставил главному тренеру Олегу Кононову. Специалисту дано пять матчей на исправление ситуации. При этом, если «Спартак» не пройдет «Тун» в третьем квалификационном раунде Лиги Европы, Кононов будет отправлен в отставку немедленно.