Алвес надеется, что трансфер Неймара в «Барселону» поможет ему вернуться в каталонский клуб

Бывший правый защитник «Барселоны» Дани Алвес заинтересован в возвращении каталонский клуб.

По информации UOL Esporte, 36-летний игрок предполагает, что вероятный переход его бывшего партнера по «ПСЖ» Неймара в «Барселону» поможет ему вернуться в испанскую команду.

Алвес надеется, что каталонцы включат в сделку по Неймару Нельсона Семеду, что освободит место на их правом фланге обороны. В этом случае бразилец попытается убедить «Барселону» в необходимости его подписания.

Ранее стало известно, что Алвес обратился к президенту каталонцев Жозепу Бартомеу по поводу своего возвращения, но руководитель отверг эту возможность.

Вчера бразилец в своем инстаграме разместил объявление о том, что ищет работу.