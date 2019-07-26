Алвес надеется, что трансфер Неймара в «Барселону» поможет ему вернуться в каталонский клуб

Бывший правый защитник «Барселоны» Дани Алвес заинтересован в возвращении каталонский клуб.
По информации UOL Esporte, 36-летний игрок предполагает, что вероятный переход его бывшего партнера по «ПСЖ» Неймара в «Барселону» поможет ему вернуться в испанскую команду.
Алвес надеется, что каталонцы включат в сделку по Неймару Нельсона Семеду, что освободит место на их правом фланге обороны. В этом случае бразилец попытается убедить «Барселону» в необходимости его подписания.
Ранее стало известно, что Алвес обратился к президенту каталонцев Жозепу Бартомеу по поводу своего возвращения, но руководитель отверг эту возможность.
Вчера бразилец в своем инстаграме разместил объявление о том, что ищет работу.
- Алвес уже выступал за «Барселону» с 2008-го по 2016 год.
- Последние два сезона защитник провел в «ПСЖ».
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