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    Алвес надеется, что трансфер Неймара в «Барселону» поможет ему вернуться в каталонский клуб

    Бывший правый защитник «Барселоны» Дани Алвес заинтересован в возвращении каталонский клуб.

    По информации UOL Esporte, 36-летний игрок предполагает, что вероятный переход его бывшего партнера по «ПСЖ» Неймара в «Барселону» поможет ему вернуться в испанскую команду.

    Алвес надеется, что каталонцы включат в сделку по Неймару Нельсона Семеду, что освободит место на их правом фланге обороны. В этом случае бразилец попытается убедить «Барселону» в необходимости его подписания.

    Ранее стало известно, что Алвес обратился к президенту каталонцев Жозепу Бартомеу по поводу своего возвращения, но руководитель отверг эту возможность.

    Вчера бразилец в своем инстаграме разместил объявление о том, что ищет работу.

    • Алвес уже выступал за «Барселону» с 2008-го по 2016 год.
    • Последние два сезона защитник провел в «ПСЖ».

    Источник: UOL Esporte

    Бразильское интернет-издание, принадлежащее UOL – крупнейшему в мире португалоязычнму порталу. Подписчиков в твиттере – 987 тысяч.

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