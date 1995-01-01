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    Семак: «Прекрасно понимаем, что нам будет сложно в игре с «Оренбургом»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак перед выездным матчем третьего тура РПЛ с «Оренбургом» отметил, что ожидает тяжелой игры.

    «Поле в Оренбурге более привычно для хозяев. Победа нужна и нам, и сопернику. Посмотрим, кто выиграет.

    Мы постараемся приложить все силы, чтобы набрать три очка и добиться нужного нам результата. «Оренбург» в прошлом сезоне финишировал на седьмом месте. Мы понимаем, что это хорошая команда.

    Всегда тяжело играть на выезде, особенно с такими серьезными соперниками, какие были у «Оренбурга». Дома они будут играть по-другому, у них будет больше агрессии и движения. Мы прекрасно понимаем, что нам будет сложно», – сказал Семак.

    • Встреча «Оренбург» – «Зенит» пройдет в Оренбурге на стадионе «Газовик» и начнется в 14:00 по московскому времени.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

    Источник: «Матч ТВ»

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