Семак: «Прекрасно понимаем, что нам будет сложно в игре с «Оренбургом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак перед выездным матчем третьего тура РПЛ с «Оренбургом» отметил, что ожидает тяжелой игры.

«Поле в Оренбурге более привычно для хозяев. Победа нужна и нам, и сопернику. Посмотрим, кто выиграет.

Мы постараемся приложить все силы, чтобы набрать три очка и добиться нужного нам результата. «Оренбург» в прошлом сезоне финишировал на седьмом месте. Мы понимаем, что это хорошая команда.

Всегда тяжело играть на выезде, особенно с такими серьезными соперниками, какие были у «Оренбурга». Дома они будут играть по-другому, у них будет больше агрессии и движения. Мы прекрасно понимаем, что нам будет сложно», – сказал Семак.