Фергюсон хочет, чтобы «МЮ» подписал МакГинна, и активно лоббирует кандидатуру игрока

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон хочет, чтобы клуб приобрел полузащитника «Астон Виллы» Джона МакГинна.

77-летний специалист по-прежнему имеет право голоса в «МЮ» и активно лоббирует кандидатуру 24-летнего игрока. Фергюсон – близкий друг дедушки хавбека Джека МакГинна. Шотландец настаивает на том, чтобы «Юнайтед» подписал футболиста.

Бирмингемцы хотят получить за МакГинна 50 миллионов фунтов стерлингов.