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    Фергюсон хочет, чтобы «МЮ» подписал МакГинна, и активно лоббирует кандидатуру игрока

    Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон хочет, чтобы клуб приобрел полузащитника «Астон Виллы» Джона МакГинна.

    77-летний специалист по-прежнему имеет право голоса в «МЮ» и активно лоббирует кандидатуру 24-летнего игрока. Фергюсон – близкий друг дедушки хавбека Джека МакГинна. Шотландец настаивает на том, чтобы «Юнайтед» подписал футболиста.

    Бирмингемцы хотят получить за МакГинна 50 миллионов фунтов стерлингов.

    • В прошлом сезоне полузащитник провел за «Астон Виллу» 43 матча в Чемпионшипе, забил семь голов и сделал 10 результативных передач.
    • Контракт МакГинна рассчитан до июня 2022 года.
    • Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 6,5 миллиона евро.

    Источник: The Sun

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    Сегодня, 12:23
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1618

      Danish Dynamite 1 час назад

      Ферги своим плохого не посоветует. Лучшего Уоррена Баффета не найти. Покупать однозначно, раз Сэр Алекс говорит.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +372

      GSmall 1 час назад

      Оказывается высокие цены не только для Зенита.МЮ в клуб дурачков тоже входит кажись)

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