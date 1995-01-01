Фергюсон хочет, чтобы «МЮ» подписал МакГинна, и активно лоббирует кандидатуру игрока

Ферги своим плохого не посоветует. Лучшего Уоррена Баффета не найти. Покупать однозначно, раз Сэр Алекс говорит.
Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон хочет, чтобы клуб приобрел полузащитника «Астон Виллы» Джона МакГинна.
77-летний специалист по-прежнему имеет право голоса в «МЮ» и активно лоббирует кандидатуру 24-летнего игрока. Фергюсон – близкий друг дедушки хавбека Джека МакГинна. Шотландец настаивает на том, чтобы «Юнайтед» подписал футболиста.
Бирмингемцы хотят получить за МакГинна 50 миллионов фунтов стерлингов.
- В прошлом сезоне полузащитник провел за «Астон Виллу» 43 матча в Чемпионшипе, забил семь голов и сделал 10 результативных передач.
- Контракт МакГинна рассчитан до июня 2022 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 6,5 миллиона евро.