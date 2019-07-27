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    Иньеста: «Было странно играть против «Барселоны»

    Полузащитник «Виссел Кобэ» Андрес Иньеста поделился эмоциями после товарищеского матча против своего бывшего клуба «Барселоны».

    «Это было странно и необычно. Но как только начинается матч, вы беспокоитесь о том, чтобы хорошо сыграть и показать себя на поле.

    Удивительно было играть против футболистов, которые совсем недавно были твоими партнерами. Конечно, я наслаждался этим. В целом, я думаю, что мы неплохо сыграли. Это был особенный день. Я счастлив», – сказал 35-летний испанец.

    • «Барселона» победила «Виссел Кобэ» со счетом 2:0.
    • Иньеста – воспитанник каталонского клуба.
    • За основную команду «Барсы» хавбек выступал с 2002 по 2018 год.

    Источник: Marca

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