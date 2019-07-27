Иньеста: «Было странно играть против «Барселоны»

Полузащитник «Виссел Кобэ» Андрес Иньеста поделился эмоциями после товарищеского матча против своего бывшего клуба «Барселоны».
«Это было странно и необычно. Но как только начинается матч, вы беспокоитесь о том, чтобы хорошо сыграть и показать себя на поле.
Удивительно было играть против футболистов, которые совсем недавно были твоими партнерами. Конечно, я наслаждался этим. В целом, я думаю, что мы неплохо сыграли. Это был особенный день. Я счастлив», – сказал 35-летний испанец.
- «Барселона» победила «Виссел Кобэ» со счетом 2:0.
- Иньеста – воспитанник каталонского клуба.
- За основную команду «Барсы» хавбек выступал с 2002 по 2018 год.