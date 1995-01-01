Конте: «Я вижу значительные улучшения в подходе ребят. Это очень положительный момент»

Главный тренер «Интера» Антонио Конте прокомментировал результат товарищеского мата против «ПСЖ» (1:1; 5:6 по пенальти).

«Я определенно очень доволен. Я думаю, что если смотреть на матч в целом, то мы не заслужили поражения.

Кроме результата, я должен оценить игру. Честно говоря, я продолжаю видеть значительные улучшения в подходе ребят, в их желании играть в футбол, атаковать соперника на чужой половине поля и отнимать мяч как только мы его теряем.

Это очень, очень положительный момент. Ребята работают, и это вселяет в меня энтузиазм продолжать идти по этому пути», – цитирует Конте Football Italia со ссылкой на клубное ТВ.