Защитник «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал результат матча 3-го тура РПЛ против «Тамбова» (0:2).

«У всех, кто приехал поддержать нас, прошу прощения за такой результат. Обидно и досадно, что проиграли. Контролировали игру, но пропустили со стандарта. Не повезло, были штанги, перекладины. Но реализация подвела, опять не забили с игры. Будем работать над ошибками.

Во многих матчах наших болельщиков больше, чем остальных. Не слышал кричалки в адрес Кононова. «Спартак» проигрывает и выигрывает вместе. Мы все виноваты, не хотим сваливать вину на кого-то одного», – сказал Джикия.

Кажется, «Спартак» стал только хуже. Теперь – сухое поражение от новичка РПЛ «Тамбова»