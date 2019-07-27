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    Джикия – о поражении от «Тамбова»: «Мы все виноваты, не хотим сваливать вину на кого-то одного»

    Защитник «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал результат матча 3-го тура РПЛ против «Тамбова» (0:2).

    «У всех, кто приехал поддержать нас, прошу прощения за такой результат. Обидно и досадно, что проиграли. Контролировали игру, но пропустили со стандарта. Не повезло, были штанги, перекладины. Но реализация подвела, опять не забили с игры. Будем работать над ошибками.

    Во многих матчах наших болельщиков больше, чем остальных. Не слышал кричалки в адрес Кононова. «Спартак» проигрывает и выигрывает вместе. Мы все виноваты, не хотим сваливать вину на кого-то одного», – сказал Джикия.

    Кажется, «Спартак» стал только хуже. Теперь – сухое поражение от новичка РПЛ «Тамбова»

    Источник: «Чемпионат»

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    27.07.2019 23:20
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