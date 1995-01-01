Забивать нужно из 100% ситуаций.
Главный тренер «Сочи» Александр Точилин прокомментировал результат матча 3-го тура РПЛ против «Краснодара» (0:3).
«Тяжело такие поражения даются, мы не заслужили этого, теперь нам остается только продолжать работать и попытаться преодолеть черную полосу.
Во всех трех играх соперник не имел колоссального преимущества, в свою очередь мы не можем реализовать свои моменты. Мы не должны жаловаться на тяжелый календарь, мы его не составляли, нам остается лишь его придерживаться», – сказал Точилин.
- «Сочи» проиграл три стартовых матча сезона РПЛ: «Спартаку» (0:1), «Зениту» (0:2), «Краснодару» (0:3).
- Команда Точилина занимает последнее место в таблице.