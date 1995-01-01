Главный тренер «Сочи» Александр Точилин прокомментировал результат матча 3-го тура РПЛ против «Краснодара» (0:3).

«Тяжело такие поражения даются, мы не заслужили этого, теперь нам остается только продолжать работать и попытаться преодолеть черную полосу.

Во всех трех играх соперник не имел колоссального преимущества, в свою очередь мы не можем реализовать свои моменты. Мы не должны жаловаться на тяжелый календарь, мы его не составляли, нам остается лишь его придерживаться», – сказал Точилин.