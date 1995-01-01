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    Точилин – о поражении от «Краснодара»: «Мы не заслужили этого»

    Главный тренер «Сочи» Александр Точилин прокомментировал результат матча 3-го тура РПЛ против «Краснодара» (0:3).

    «Тяжело такие поражения даются, мы не заслужили этого, теперь нам остается только продолжать работать и попытаться преодолеть черную полосу.

    Во всех трех играх соперник не имел колоссального преимущества, в свою очередь мы не можем реализовать свои моменты. Мы не должны жаловаться на тяжелый календарь, мы его не составляли, нам остается лишь его придерживаться», – сказал Точилин.

    • «Сочи» проиграл три стартовых матча сезона РПЛ: «Спартаку» (0:1), «Зениту» (0:2), «Краснодару» (0:3).
    • Команда Точилина занимает последнее место в таблице.

    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2341

      paracetamol 3 минуты назад

      Забивать нужно из 100% ситуаций.

      0
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      Рейтинг: -4290

      morgan59 15 минут назад

      Команда совсем молодая. В первой игре судья украл у вас победу. Но не всё время вам играть с командами первой пятёрки. Скоро будут и Урал, и Уфа, и КС, и Ахмат. У вас будет шанс набрать очки. После игр с топ-клубами игры с командами нижней части таблицы будут полегче.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1792

      uBaH_ 42 минуты назад

      Заместо 3 должны были 6 получить?

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