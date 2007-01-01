Спортивный директор «Тамбова»: «Мы не сторонники того, чтобы из-за нас увольняли Кононова»

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков прокомментировал результат матча 3-го тура РПЛ против «Спартака» (2:0).

«Сейчас даже еще не понимаю, что произошло. Одни эмоции. Ребята молодцы, сегодня мы видели команду, которую хотим видеть. Она и до этого была нормальной, но просто не везло. Бог любит троицу, потом сегодня нам повезло, все получилось.

Сегодня была сумасшедшая самоотдача, все хотели победы. Когда это есть, будет результат. У нас нет топ-исполнителей, но есть коллектив, который бьется и будет биться. Приятно быть командой, которая нанесла первое поражение «Спартаку».

Может быть, Саранск – это счастливое место, но надо возвращаться домой. Этот праздник должны видеть наши зрители. Хочу извиниться перед тамбовскими болельщиками, что они это не увидели, но мы были не в силах что-то сделать. Сегодня была великолепная поддержка, за нас болели не меньше, чем за «Спартак». После второго гола даже было, что болельщики «Спартака» аплодировали.

Мы не сторонники того, чтобы из-за нас увольняли Кононова. У «Спартака» великие руководители, которые сами разберутся в этом вопросе. Главное самим набирать очки», – сказал Худяков.

Кажется, «Спартак» стал только хуже. Теперь – сухое поражение от новичка РПЛ «Тамбова»