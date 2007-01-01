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    Спортивный директор «Тамбова»: «Мы не сторонники того, чтобы из-за нас увольняли Кононова»

    Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков прокомментировал результат матча 3-го тура РПЛ против «Спартака» (2:0).

    «Сейчас даже еще не понимаю, что произошло. Одни эмоции. Ребята молодцы, сегодня мы видели команду, которую хотим видеть. Она и до этого была нормальной, но просто не везло. Бог любит троицу, потом сегодня нам повезло, все получилось.

    Сегодня была сумасшедшая самоотдача, все хотели победы. Когда это есть, будет результат. У нас нет топ-исполнителей, но есть коллектив, который бьется и будет биться. Приятно быть командой, которая нанесла первое поражение «Спартаку».

    Может быть, Саранск – это счастливое место, но надо возвращаться домой. Этот праздник должны видеть наши зрители. Хочу извиниться перед тамбовскими болельщиками, что они это не увидели, но мы были не в силах что-то сделать. Сегодня была великолепная поддержка, за нас болели не меньше, чем за «Спартак». После второго гола даже было, что болельщики «Спартака» аплодировали.

    Мы не сторонники того, чтобы из-за нас увольняли Кононова. У «Спартака» великие руководители, которые сами разберутся в этом вопросе. Главное самим набирать очки», – сказал Худяков.

    Кажется, «Спартак» стал только хуже. Теперь – сухое поражение от новичка РПЛ «Тамбова»

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 20:07
    Комментарии2
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      Рейтинг: +2509

      RotBerg 10 минут назад

      Кононов не причём, командами целом Г. Даже чемпионство было случайное, залетало в концовках не по делу плюс судьи помогали. Следующее чемпионство будет лет через 20 и стабильный обсер в еврокубках

      1
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      Рейтинг: +91

      aleks.meskini12 17 минут назад

      Великие руководители

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