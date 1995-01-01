Кононов – после игры с «Тамбовом»: «Я тренер и несу крест, каждый проигрыш ложится на меня»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов прокомментировал результат матча 3-го тура РПЛ против «Тамбова» (0:2).

– Поздравляю «Тамбов» с победой. Очень тяжелый матч, упустили много шансов и проиграли.

Извиняемся за результат, будем бороться в следующей игре, будет большой стимул для нас. Ответственность в первую очередь беру на себя, игроки выполняли, что я требовал.

Понимаю болельщиков «Спартака», ответственность за проигрыш ложится на тренера, это поражение – серьезная нагрузка, которую должен перенести любой тренер. Работаем вместе с игроками. Буду делать все и отдавать все свои силы для результата.

– Когда вы в последний раз получали удовольствие от игры «Спартака»?

– Удовольствие от игры всегда получаю, когда выигрываем.

– В вашу спину кричат, на трибунах висят пиджаки, вас оскорбляют. Что для вас мотивация продолжать работать? И какой выход?

– Мотивация – выиграть. Я тренер и несу крест, каждый проигрыш ложится на меня.

– Что делал Айртон во время второго гола? Он просто стоял и смотрел.

– У каждого игрока есть обязанности при стандартах. Мы разберем этот эпизод.

Кажется, «Спартак» стал только хуже. Теперь – сухое поражение от новичка РПЛ «Тамбова»