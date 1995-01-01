Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: на эмблеме какого клуба это изображено?
    Тест: на эмблеме какого клуба это изображено?
    2 Тест: слова философа или футболиста?
    Тест: слова философа или футболиста?
    3 Не только Бэйл. Знаете ли вы всех игроков сборной Уэльса?
    Не только Бэйл. Знаете ли вы всех игроков сборной Уэльса?

    Кононов – после игры с «Тамбовом»: «Я тренер и несу крест, каждый проигрыш ложится на меня»

    Главный тренер «Спартака» Олег Кононов прокомментировал результат матча 3-го тура РПЛ против «Тамбова» (0:2).

    – Поздравляю «Тамбов» с победой. Очень тяжелый матч, упустили много шансов и проиграли.

    Извиняемся за результат, будем бороться в следующей игре, будет большой стимул для нас. Ответственность в первую очередь беру на себя, игроки выполняли, что я требовал.

    Понимаю болельщиков «Спартака», ответственность за проигрыш ложится на тренера, это поражение – серьезная нагрузка, которую должен перенести любой тренер. Работаем вместе с игроками. Буду делать все и отдавать все свои силы для результата.

    – Когда вы в последний раз получали удовольствие от игры «Спартака»?

    – Удовольствие от игры всегда получаю, когда выигрываем.

    – В вашу спину кричат, на трибунах висят пиджаки, вас оскорбляют. Что для вас мотивация продолжать работать? И какой выход?

    – Мотивация – выиграть. Я тренер и несу крест, каждый проигрыш ложится на меня.

    – Что делал Айртон во время второго гола? Он просто стоял и смотрел.

    – У каждого игрока есть обязанности при стандартах. Мы разберем этот эпизод.

    Кажется, «Спартак» стал только хуже. Теперь – сухое поражение от новичка РПЛ «Тамбова»

    Источник: Sports.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:28
    Комментарии30
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1289

      Axe111 7 минут назад

      Какой ты к черту тренер лол

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +60

      Димон9 9 минут назад

      Поставленной Игры нет.Бегают кто куда хочет.Не понятно какую игру ставит тренер но если так и дальше пойдет то играть в ФНЛ в самую пору.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5186

      батог 11 минут назад

      Там где грузят кресты, он отошел в сторонку !!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1660

      JTherry 11 минут назад

      сам Кононов не уйдет, так и будет продолжать каяться за свой брак в работе

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1445

      ухоженный крокодил 17 минут назад

      Да у тебя, все 3 поражения.
      Начинай писать письма.
      Кто помнить этот старый анекдот, понял меня.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4275

      ilichkadr > ухоженный крокодил 6 минут назад

      Очень сложно написать первое письмо.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4227

      Persona_non_Grata 20 минут назад

      Ждали Гладиатора, а оказался "крестоносец" (((

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2879

      polt 20 минут назад

      Крест то оказывается неподъемным для тренера Кононова, похоже скоро похоронит его под собой (как тренера Спартака).

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2508

      mopecekca 21 минуту назад

      ты не тренер, ты гавно....дибил в пиджаке

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1246

      Валерий1965 29 минут назад

      Безнадёга... Тамбов с победой! Болельщикам Спартака - мои соболезнования...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -41

      Вальдемар IV 30 минут назад

      было ожидаемо когда кононов пришел туда, что будут выгонять и ныть

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79116
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    72733
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru